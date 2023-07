In einer Rewe-Filiale in NRW musste am Samstag (1. Juli) die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken. Der Grund: 18 Kunden klagten laut Polizei über Atemwegsreizungen.

Rettungskräfte waren schnell an der Detmolder Straße in Bielefeld (NRW) vor Ort, behandelten die Betroffenen. Zwei Personen hatten größere Beschwerden, mussten intensiver betreut werden.

NRW: Verletzte in Rewe-Filiale! Feuerwehr mit Großeinsatz

Untersuchungen ergaben, dass in einer Abteilung für Tierbedarf eine unbekannte Substanz ausgeströmt sei. Daraufhin löste die Feuerwehr ABC-Alarm aus. Er warnt vor einer drohenden Gefahr, die von atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen ausgeht.

Eine spezielle Einheit der Feuerwehr rückte dann an, um die Substanz zu überprüfen. Ein Ergebnis steht noch aus. Die Rewe-Filiale wurde von der Polizei komplett geräumt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.