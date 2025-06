Kunden von Rewe, Kaufland und Co. sind baff – dieser NRW-Supermarkt ist einmalig

Du gehst regelmäßig bei den typischen Supermärkten wie Rewe, Kaufland und Co. einkaufen? Damit bist du wohl nicht alleine. Dabei hat NRW noch deutlich mehr zu bieten als die klassischen Einzelhandels-Ketten.

Ein Supermarkt sticht besonders aus der Masse heraus, denn der ist in NRW und deutschlandweit einmalig. Doch wo gibt es das Geschäft und was hat es seinen Kunden zu bieten?

Rewe, Kaufland und Co.: Dieser NRW-Store ist einzigartig

Bei dem einmaligen Supermarkt handelt es sich um das „boni Center“ in Witten. Das Sortiment der Filiale kann mit dem von Rewe, Kaufland und Co. mühelos mithalten. Kunden erwarten zahlreiche Artikel auf knapp 2.600 Quadratmetern Verkaufsfläche. Zusätzlich dazu gibt es ein Fisch-Restaurant und eine große Getränkehalle.

Der Service wird in dem einzigartigen Supermarkt in NRW nach Angaben der Website großgeschrieben. So beraten Mitarbeiter nicht nur ihre Kunden, sondern bieten einen kostenpflichtigen Lieferservice an und helfen Senioren mit besondere Bedürfnissen beim Einkauf, „um Ihre Selbstständigkeit auch im Alter zu erhalten“. Das dürfte Kunden von Rewe, Kaufland und Co. baff machen. Doch zu welchem Unternehmen gehört das „boni Center“ eigentlich?

Welches Unternehmen steckt dahinter?

Das Angebot basiert auf dem eines Rewe-Marktes, erweitert dieses jedoch um zusätzliche Produkte. Seit 2017 gehört „boni Center“ in Witten zur akzenta-Gruppe. „Akzenta führt insgesamt sieben Märkte, hier gehört auch boni zu. Dennoch haben wir den Namen nach der Übernahme nicht geändert. Wir hielten es damals für unklug, die Marke zu verändern“, sagte Geschäftsführer Ulrich Mazurek gegenüber „Ruhr24“.

Zu den sieben Märkten zählen neben dem „boni Center“ die Akzenta-Märkte Barmen, Elberfeld, Steinbeck, Vohwinkel, Heiligenhaus und Dortmund. Ob sich ein Besuch in den einzigartigen Supermarkt in NRW lohnt, muss allerdings jeder selber wissen. Die Anfahrt kann schließlich je nach Wohnort recht lange dauern. Dass es das Geschäft nur einmal gibt, hat also auch einen Nachteil im Vergleich zu Rewe, Kaufland und Co.