NRW: Frau findet toten Mann im Keller – Polizei steht vor großem Rätsel

Für eine Frau aus NRW wurde in der Nacht zum Dienstag (13. Juni) der absolute Abptraum Wirklichkeit. Nichtsahnend ging sie in den Keller und fand plötzlich ihren Mann auf dem Boden vor – leblos.

Noch stellt der Fall die Ermittler vor viele Fragezeichen. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.

NRW: Unfall oder Tötungsdelikt?

Zunächst erhielt die Polizei den Hinweis, dass eine Person verletzt sei. Doch am Ende war es viel dramatischer. Die Ehefrau des 66 Jahre alten Neusser habe ihn regungslos im Keller des gemeinsamen Hauses gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auch die eintreffenden Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Die Umstände, wie es zu dem Tod kommen konnte, sind noch völlig unklar. Liegt hier etwa ein Tötungsdelikt vor oder handelt es sich um einen schrecklichen Unfall? Der Tote habe laut der zuständigen Staatsanwältin Dietrich eine Kopfverletzung gehabt. Eine Obduktion sollte nun klären, ob das die Todesursache ist und ob es einen Hinweis auf mögliches Fremdverschulden gibt. „Ob die Kopfverletzung wirklich die Todesursache ist, liegt uns noch nicht vor. Leider konnte die Obduktion auch keinen Aufschluss geben, ob es sich bei dem Tod, um einen Unfall oder Fremdverschulden handelte“, so Dietrich am frühen Nachmittag auf Nachfrage von DER WESTEN.

Außerdem wurde in dem Haus bei Eintreffen der Beamten auch der Sohn des Verstorbenen angetroffen. „Ob dieser im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters steht, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Der Sohn wurde zunächst festgenommen, ist aber inzwischen wieder freigelassen. Wir können noch nicht genau sagen, was sich da zugetragen hat“, so die Staatsanwältin. Eine Mordkommission ermittelt nun in alle Richtungen, um möglichst schnell die genauen Hintergründe zum Tod des 66-Jährigen zu klären.