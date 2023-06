Herne: Mann erwürgt eigene Mutter – sein Vater liegt tagelang mit Leiche in der Wohnung

Unvorstellbares Familien-Drama in Herne! Am Sonntag (11. Juni) machten Polizisten in einer Wohnung an der Schulstraße eine schreckliche Entdeckung.

Die Beamten fanden eine tote Seniorin, ihren hilflosen Ehemann und den bewusstlosen Sohn vor. Was hat sich hier nur abgespielt? Die Wahrheit gleicht einem wahr gewordenen Horrorfilm.

Herne: Mutter liegt tagelang tot in der Wohnung

Aus Sorge um das ältere Ehepaar alarmierten Nachbarn die Polizei. Doch was sich in der Wohnung tatsächlich abspielte, konnten sie sich wohl in ihren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen. Die Beamten fanden die 86-jährige Frau tot auf dem Boden vor, ihr 46 Jahre alter Sohn war bewusstlos während der demenzkranke Ehemann (82) hilflos im Bett lag.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Leiche der Seniorin bereits seit sechs Tagen dort gelegen haben muss. Zu Anfang kam der schreckliche Verdacht auf, dass der 46-Jährige für den Tod seiner Mutter verantwortlich sei und anschließend versucht habe, sich selbst umzubringen. Nach aktuellem Kenntnisstand der Ermittler sei der Vater von körperlicher Gewalt verschont geblieben.

Schlimmer Verdacht bestätigt sich – Sohn gesteht

Der bewusstlose Sohn wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Dabei stellten die Ärzte fest, dass der stark alkoholisierte 46-Jährige einen unglaublichen Promillewert von 5,6 im Blut hatte. Nachdem sich sein Gesundheitszustand stabilisierte, kam er ins polizeiliche Gewahrsam.

Dort bestätigte sich der tragische Verdacht, denn der Herner gestand tatsächlich, seine Mutter gewaltsam erdrosselt zu haben bis sie nicht mehr atmete. Der Beschuldigte sitzt seit Dienstag (13. Juni ) wegen des Verdachts des Totschlags in U-Haft. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.