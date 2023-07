Üble Szenen am Freitag (7. Juli) in Neuss (NRW). Nach Angaben der Feuerwehr Neuss ist am frühen Morgen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Berghäuschensweg ein Feuer ausgebrochen. Anwohner wählten um 6.14 Uhr den Notruf, weil Flammen aus einem Zimmer im zweiten Stock des Gebäudes nach draußen schlugen.

Informationen von DER WESTEN zufolge soll es zuvor eine Explosion in der Wohnung gegeben haben. Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort in NRW erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe.

+++ Wetter in NRW: Erst Hitze-Keule, dann knallt es gewaltig – „Sehr unangenehm“ +++

NRW: Explosion in Wohnung – zwei Verletzte

Hintergrund der Maßnahme: Die Rauchentwicklung war so massiv, dass mehr Einsatzkräfte benötigt wurden. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss bereits komplett in Flammen. Während ein Teil der Einsatzkräfte die Flammen über eine Drehleiter von außen bekämpften, drangen zwei Trupps in voller Ausrüstung ins Gebäude ein.

Im Treppenhaus fanden die Feuerwehrleute die beiden Bewohner der brennenden Wohnung. Sie hatten sich selbstständig aus der Wohnung befreien können, hatten allerdings gefährliche Rauchgase eingeatmet. Die Einsatzkräfte brachten die beiden verletzten Anwohner deshalb zum Rettungsdienst, der die weitere Behandlung übernahm. Beide kamen anschließend ins Krankenhaus.

NINA-Warnung: Rauchwolke zieht Richtung Innenstadt

Weil die massive Rauchwolke am Morgen Richtung Innenstadt zog, alarmierten am Morgen zahlreiche Menschen die Feuerwehr. Deshalb informierte die Feuerwehr Neuss die Bevölkerung vor Geruchsbelästigungen über die Warn-App NINA. Derweil hatte sich der Brand wegen herabfallender Gegenstände auch auf den Balkonen der Wohnungen im ersten Stockwerk ausgebreitet. Die Flammen drohten außerdem auf das dritte Obergeschoss überzugreifen.

Mehr Themen:

Doch den Einsatzkräften gelang es, die kleinen Brände genau wie den Großbrand in der Wohnung innerhalb einer Stunde zu löschen. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.