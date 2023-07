Es ist eine irre Wetter-Wende in NRW in dieser Woche. Nach dem kühlen Wochenstart mit Sturmtief Poly erwartet uns jetzt die ganz große Hitze in NRW. Laut Wetter-Experte Dominik Jung müssen wir uns auf das heißeste Wochenende des Jahres einstellen.

Während die Hitzekeule zu Beginn des Wochenendes noch erträglich sein dürfte, droht uns am Sonntag Übles. Die Wetter-Experten nehmen kein Blatt vor den Mund.

Wetter in NRW: Hitze-Keule haut rein

Schon am Freitag erreichen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in einigen Landesteilen die 30-Grad-Marke. Am Samstag geht das große Schwitzen weiter. Dann steigen die Werte beinahe überall im Land über 30 Grad. Die DWD-Meteorologen rechnen sogar mit Spitzenwerten bis zu 35 Grad!

Dabei können die Wetter-Experten einzelne kräftige Hitze-Gewitter im Südwesten von NRW nicht ausschließen. Auch in der Nacht auf Sonntag könnte es westlich des Rheins knallen. Doch das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was uns am Sonntag erwartet.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 32 bis 35 Grad, nachts 20 bis 15 Grad

Sonntag: 31 bis 35 Grad, nachts 19 bis 16 Grad

Montag: 25 bis 28 Grad, nachts 18 bis 16 Grad

Üble Wetter-Lage am Sonntag

Denn statt trockener Hitze müssen wir am letzten Wochenendtag mit drückenden Luftmassen rechnen. Es liegt etwas in der Luft, das sich dann nach DWD-Angaben in der zweiten Tageshälfte vielerorts in NRW entladen wird. Dominik Jung („wetter.net“) spricht von schwülen, drückenden Luftmassen, die kreislaufanfälligen Menschen den Sonntag ganz schön vermiesen können: „Es wird wirklich sehr unangenehm“, prognostiziert der Wetter-Experte.

Auch die DWD-Meteorologen rechnen mit kräftigen Schauern und Gewittern mit Unwetterpotential, die von Südwesten über NRW rollen. Nach den reinigenden Gewittern soll es zu Beginn der Woche wieder kühler werden. Ein Temperatursturz bleibt zwar vermutlich aus. Zumindest liegen die Werte dann aber wieder unterhalb der 30-Grad-Marke.