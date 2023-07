Ein Polizeikommissar aus NRW hat in dem Podcast „KOMMISSAR DANGER – Der Podcast“ von 1-Live-Moderator Daniel Danger eine rührende Geschichte erzählt. Als der damalige Polizeischüler Jonathan während seines Studiums sein Coming-Out feierte, war der Transgender total überwältigt von der Reaktion seiner Kollegen.

Nach seinem Outing haben sich seine Vorgesetzen zusammengesetzt und überlegt, wie man mit seiner neuen Situation am besten umgehen könne. Denn Jonathan hat sich zu dem Zeitpunkt als Mann zu erkennen gegeben, aber steckte immer noch in seinem weiblichen Körper.

NRW-Polizei: Vorgesetzte bieten Lösung an

Deswegen stand die Frage im Raum: In welcher Umkleide zieht sich Jonathan in Zukunft um? Dafür hatten sich seine Vorgesetzten aber direkt eine Lösung ausgedacht, wie Jonathan in dem 1-Live-Podcast erzählt: „Wir haben hier in Anführungszeichen ein Problem, aber mit dem müssen wir alle klarkommen“, fingen seine Vorgesetzten von der Polizeischule NRW an.

„Also bieten wir dir an, dass du dich in den Spint-Räumen der Lehrenden umziehen kannst. Das hat den einfachen Grund, dass du dann gar nicht in die Verlegenheit der Fragestellung kommst, ob du dich in den Räumlichkeiten der Männer oder der Frauen umziehen musst“, fuhren seine Vorgesetzten fort.

NRW-Polizei: Kollegen springen ein

Seine Polizei-Anwärter-Kolleginnen haben den Lösungsvorschlag mitbekommen und machten dem Transgender Jonathan deswegen ein besonderes Angebot: „Wir haben dich ja jetzt schon die ganze Zeit in der Polizeischule als Frau bei uns in der Umkleidekabine gehabt. Wir kennen dich also sehr gut. Wenn du also möchtest, dann bist du herzlich dazu eingeladen auch als Transgender-Mann, weiterhin bei uns in der Umkleidekabine zu sein“, erzählt Jonathan von der Hilfe seiner Kolleginnen.

Den Transgender-Mann rührt die Aktion sehr – war er aber doch sowieso schon immer der Meinung, dass er in seiner Polizeischule ein „wirklich super Team“ hat.

Eine Facebook-Nutzerin freut sich für den Transgender-Mann: „Ich finde das super, meinen größten Respekt!! Ich wünsche Ihnen, lieber Jonathan, alles Gute für Ihren Job bei der Polizei“. Mehr Nachrichten aus NRW.