NRW: Mann bindet Hund vor Laden an – als er zurückkommt, trifft ihn der Schlag

Begeisterte Hundehalter kennen es: Am liebsten würde man sein treues Haustier überall hin mitnehmen. Doch nicht an jedem Ort sind Vierbeiner erlaubt oder erwünscht – beispielsweise beim Shopping-Bummel in der Stadt. Bei vielen Läden heißt es an der Tür: „Hunde müssen draußen bleiben“.

Was also tun? Ein Mann aus NRW entschied sich dazu, seine Hündin Amy während eines kurzen Einkaufs einfach vor dem Laden anzubinden. Doch als er später zu ihr zurückkehrte, fehlte von dem Tier jede Spur.

NRW: Angebundener Hund gestohlen

Am Samstag (22. März) war der Hundehalter mit seiner Amy am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn (NRW) unterwegs. Gegen 19.20 Uhr band er die Hündin in einer Ladenpassage fest, um ein Geschäft zu betreten. Durch das Fenster sah er immer wieder nach dem Vierbeiner – und bemerkte plötzlich, dass ein Mann, den er flüchtig vom Sehen kannte, seine Hündin draußen fütterte.

Als sich der Iserlohner nach draußen begab, um zu sehen, was dort vor sich ging, war die Mischlingshündin spurlos verschwunden. Der Halter erstatte sofort Anzeige bei der Polizei.

Gemeinsam mit der Unterstützung von Familien, Freunden und anderen Hunde-Liebhabern wurde über soziale Netzwerke ein Suchaufruf nach Amy gestartet! Immer mehr Hinweise deuteten auf einen Mann hin, der wohl häufiger mit einem E-Scooter unterwegs sei.

Glücklicher Zufall führt zu Amys Dieb

Und als der Suchaufruf nach der vermissten Hündin schließlich von einer Schulleiterin in Altena geteilt wurde, landete er somit auch bei der Mutter eines Schülers – die rein zufällig Polizistin von Beruf ist. Und die Beamtin dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als sie am Montag (24. März) während ihrer Schicht an der Bahnhofswache eben jenen gesuchten Mann mit seinem E-Scooter vor sich sah. Und einen Hund hatte der Verdächtige auch noch im Schlepptau!

Die Polizeibeamten handelten sofort, nahmen den Mann (37) und die Hündin mit aufs Revier. Amys wahrer Halter war in der Zwischenzeit auf die Polizeiwache in Iserlohn gekommen, weil ihm via Social Media bereits Sichtungen seiner Hündin in Altena zugespielt worden waren. Freudig nahm er die Nachricht entgegen, dass Amy bei der Polizei vor Ort auf ihre Abholung warte.

Der Hundedieb aus Altena muss sich nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls herumschlagen.