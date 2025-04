Shania & Davina: Polizei-Einsatz! RTL2 zeigt das Ausmaß: „Da dreht sich der Magen um“

Die Jetset-Schwestern Davina (21) und Shania (20) Geiss wollten eigentlich nur das süße Leben genießen. Doch ihr Hotelaufenthalt in Berlin wird zum Albtraum! Ein Feuer bricht aus – und die Polizei rückt an. Willkommen in der neuen Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ auf RTL2.

Der Morgen beginnt dramatisch. Um 7 Uhr reißen Sirenen die Geissens aus dem Schlaf. „Verehrter Gast, diese Ansage erreicht sie über die Notrufanlage des Hotels. Wegen eines Notfalls bitten wir sie, das Gebäude sofort zu verlassen. Bitte bewahren Sie Ruhe“, schallt es aus den Lautsprechern.

RTL2: Die Geissens erleben Drama in Berlin

Davina erinnert sich: „Ich geh’ aus dem Zimmer und gucke nach links und sehe ganz viel Rauch. Es hat gebrannt!“ Doch als die Familie den Notausgang nimmt, wird die Lage ernst: Robert Geiss fehlt! „Es ist der absolute Horror, wenn es brennt und der eigene Vater nicht da ist“, sagt Davina. Shania bleibt cooler: „Man muss ruhig bleiben, sonst gibt’s Chaos.“

Die Polizei bestätigt den Verdacht: Brandstiftung! Carmen ist entsetzt: „Da dreht sich mir dann doch der Magen um. Das Gefühl ist abartig. Das ist der Horror.“ Aber auch in der Not denken die Geissens an ihre Luxusgüter. Robert rettet seine Uhr und Kreditkarten. Carmen schnappt ihre Handtaschen und Schmuck, nur die Ohrringe bleiben zurück.

Der Schockmoment folgt: Vor den Augen der Geissens wird ein Mann verhaftet. Der Grund für die Brandstiftung? Angeblich Ärger über den Roomservice und fehlenden Alkohol. Doch statt vier Männern wurde nur einer festgenommen, wie die RTL2-Aufnahmen zeigen. Ein unvergesslicher Tag für die Geissens und ein packender Auftakt für die neue Staffel.

RTL2 zeigt die 4. Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ immer montags zur besten Sendezeit.