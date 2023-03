NRW: Mutter aus Hamburg entführt eigene Kinder – Spur führt ins Ruhrgebiet

Ein Hamburger Fall führt die Ermittler nun bis nach NRW ins Ruhrgebiet. Am Mittwoch (15. März) soll eine Mutter gemeinsam mit dem Vater zwei Kleinkinder aus einem Schutzhaus entführt haben. Seither wurde keiner von ihnen gesehen.

Da die Ermittler nun Verbindungen nach NRW aufgedeckt haben, könnten auch die Menschen aus dem Ruhrgebiet bei der Suche mithelfen.

Hamburger Fall führt nach NRW

Die Hamburger Polizei fahndet aktuell nach einer 35-jährigen Frau und Mutter aus Hamburg-Altona. Sie soll am Mittwoch, den 15. März, ihre beiden Kinder ohne Erlaubnis aus einem Kinderschutzhaus im Stadtteil Heimfeld geholt haben. Diese befanden sich dort auf Anweisung des Jugendamtes.

Eigentlich war die Mutter dort nur zu Besuch gewesen – gemeinsam mit dem Vater der zwei und drei Jahre alten Kinder, von dem sie getrennt lebt. Als sie gingen, nahmen sie jedoch die Kinder mit. Seither sind sie unauffindbar.

Öffentliche Fahndung – auch in Bottrop

Das Amtsgericht Hamburg hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach den vier gesuchten Personen erlassen. Die Mutter heißt Mirjam Naudszus und wohnt in der Biernatzkistraße in der Altstadt von Altona. Der 24-jährige Vater ihrer Kinder, Enayatullah Azghari, kommt allerdings aus Bottrop in NRW.

Fahndungsfoto der Mutter Foto: Polizei Hamburg

Foto: Polizei Hamburg

Daher bittet die Harburger Kripo (LKA 181), die die Ermittlungen leitet, nun auch das Polizeipräsidium Recklinghausen um Mithilfe. Das wiederum wendet sich an die Einwohner von Bottrop. Sollten sie den Vater kennen oder wissen, wo er und die Kinder – eventuell auch in Begleitung der Mutter – aufhalten, sollten sie sich umgehend bei den Hamburger Kollegen melden. Mittlerweile hat die Polizei auch ein Fahndungsfoto des Vaters veröffentlicht:

Hast du Enayatullah Azghari gesehen? Foto: Polizei

Zudem nimmt das Hinweistelefon unter der Telefonnummer 040/4286-56789 Anrufe entgegen, genau wie jede andere Polizeidienststelle. Bei Sichtungen können Zeugen auch den Polizeinotruf unter 110 wählen.