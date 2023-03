NRW: Fußgängerin von Lkw erfasst – kostete sie dieser Fehler das Leben?

Tödlicher Verkehrsunfall in NRW! Am Freitagmorgen, den 17. März, verlor eine Frau in Köln-Mülheim ihr Leben, als sie die Straße überquerte. Der Lkw-Fahrer, der die ältere Fußgängerin erfasste, erlitt einen Schock.

Die Kölner Polizei hat den Unfallort in NRW großflächig abgesperrt und der Verkehr wird daran vorbeigeleitet. Notfallseelsorger versorgen die Zeugen des Unfalls. Sie wollen gesehen haben, wieso die Frau ihr Leben lassen musste.

NRW: Seniorin starb noch vor Ort

Gegen 9.45 Uhr wollte der Lkw-Fahrer nach ersten Ermittlungskenntnissen der Polizei vom Wiener Platz aus links in die Bergisch-Gladbacher-Straße abbiegen. Doch schon beim Anfahren lief ihm plötzlich eine 86-jährige Fußgängerin vor den Wagen, die gerade in die Richtung der Bahnhaltestelle lief.

Der 43-jährige Fahrer erfasste die Seniorin. Sie erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an Ort und Stelle. Der Fahrer erlitt einen Schock und Notfallseelsorger mussten umstehende Unfallzeugen betreuen.

Fußgängerin beachtete wichtige Regel nicht

Das Verkehrsunfallteam der Kölner Polizei hat den Unfallort am Wiener Platz im Stadtteil Mülheim abgesperrt, genauso wie die Zufahrten von der Genovevastraße und der Frankfurter Straße aus. Der Verkehr wird derzeit noch weiträumig um den Platz herum vorbeigeführt.

Einsatzkräfte sicherten die Spuren und sichten nun Überwachungsaufnahmen. Wie der „Express“ berichtet, will die Polizei nun auch Zeugen befragen. Einige wollen gesehen haben, dass die verstorbene Frau über eine rote Ampel gelaufen war. Ob ihr das zum Verhängnis wurde, konnte die Polizei bisher allerdings nicht bestätigen.