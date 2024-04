NRW: Mann ruft Polizei wegen totem Nachbarn im Treppenhaus an – dann folgt die irre Wende!

Dieser Fall aus NRW wirft jetzt einige Fragen auf. Am Freitagmorgen (26. März) alarmierte ein Mieter eines Mehrfamilienhauses die Polizei. Der Grund: Im Treppenhaus hatte er eine verletzte Person entdeckt, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um seinen 25-jährigen Nachbarn hielt.

Doch als die Beamten am Wohnhaus in Bielefeld-Spenge (NRW) ankamen, fanden sie nur noch einen Toten vor. Noch ist unklar, wie er ums Leben kam. Allerdings sollte sich schnell ein übler Verdacht als bittere Realität herausstellen.

NRW: Nachbar wird zum Tatverdächtigen

Denn wenig später sollten sich die Beweise gegen den Nachbarn des verstorbenen 25-Jährigen verdichten. Scheinbar hatte er den jungen Mann so schwer verletzt, dass er wenig später verstarb. Die Beamten konnten an der Leiche Spuren auf äußere Gewalteinwirkung feststellen.

Die Polizei Bielefeld nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auch er wies Verletzungen auf, die im Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Bis dato ist noch vieles unklar. Neben der Todesursache des 25-Jährigen gehen die Ermittler auch der Frage nach, in welchem Verhältnis die beiden Nachbarn zueinander standen.

Mordkommission ermittelt

Der Vorwurf des vollendeten Tötungsdelikts wiegt allerdings schwer. Die NRW-Polizei hat eine Mordkommission mit dem Namen „Grün“ eingerichtet. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Auch die Staatsanwaltschaft Bielefeld sei mittlerweile involviert.

