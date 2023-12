NRW: So viel geben die Menschen hier für Weihnachtsgeschenke aus

In NRW sind inzwischen die allermeisten Weihnachtsmärkte geöffnet, die Nachbarn haben die Dekorationen schon Wochen vorher aufgestellt und in vielen Gebieten schneit es auch schon wieder: Es ist Weihnachtszeit! Für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Was darf dabei nicht fehlen? Geschenke!

Viele Deutsche haben in den vergangenen Jahren immer sehr viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Inmitten der anhaltenden Wirtschaftskrise haben viele Menschen aber auch ihr Budget angepasst – auch in NRW.

NRW: Wie viel Geld geben die Menschen für Geschenke aus?

Bereits in 2022 zeigte sich, dass immer mehr Deutsche weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Expertenteams der Seite „Spielbank.com“ wollten nun herausfinden, ob die Kaufzurückhaltung in Deutschland gleich ist. So hat sich ergeben, dass 50,4 Prozent der Befragten rund 201 bis 400 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Bei 11,9 Prozent sind es sogar 401 Euro.

37,8 Prozent der Einwohner in Nordrhein-Westfalen geben am meisten für ihre Ehepartner oder Partner aus. Freundschaften (20,7 Prozent) sind am zweitwichtigsten und ein Sechstel (14,5 Prozent) gibt am meisten für die weitere Familie aus. Was für Aufsehen sorgt, ist, dass Geschwister mit 10,6 Prozent bedeutender sind als Eltern (8,3 Prozent).

Die Kaufkraft in Rheinland-Pfalz ist dagegen am stärksten. Hier geben mehr als ein Drittel (36,1 Prozent) durchschnittlich 300 bis 400 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Mehr als 500 Euro geben Menschen in Berlin für Geschenke aus und damit so viel wie in keinem anderen Bundesland.

Und so sehen die Ausgaben der Menschen in NRW aus:

Ausgaben Weniger als 50 Euro 51-100 Euro 101-200 Euro 201-300 Euro 301-400 Euro 401-500 Euro Mehr als 500 Euro 7,6 % 9,4 % 18,4 % 28,5 % 23,9 % 9,3 % 2,6 % Quelle: Spielbank.com.de

