Deutsche Post, Hermes, DPD und Co. mit Weihnachts-Ansage: Wenn du Geschenke bestellst, musst du DAS beachten

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, in den Supermarktregalen stapelt sich das Weihnachtsgebäck und so langsam stellte man sich die Frage „Was verschenke ich in diesem Jahr zu Weihnachten?“ Die Deutsche Post, Hermes, DPD und Co. weisen bereits jetzt darauf hin, was beachtet werden muss, damit die Päckchen auch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Ein Kalender für das neue Jahr, dicke Wollsocken, oder doch die neue Kaffeemaschine. Nicht nur in Deutschland – auf der ganzen Welt geht der Trubel um die Weihnachtsgeschenke wieder los. Mittlerweile verzichten viele darauf sich mit dem Rest der Stadt in den Einkaufsläden die Geschenke vor der Nase wegzuschnappen, sondern bestellen das was sie brauchen ganz entspannt online. Wer sich allerdings zu viel Zeit lässt, den erwartet an Heiligabend eine böse Überraschung.

Deutsche Post, Hermes, DPD und Co.: so liegen die Geschenke rechtzeitig unter dem Baum

Die Deutsche Post, Hermes, DPD und Co. kennen sie aus den vergangenen Jahren nur zu gut – frustrierte Online-Shopper, die zu spät bestellt haben und letztendlich mit leeren Händen an Weihnachten dastehen, oder jene die ein Päckchen an ferne Verwandte schicken, das dann nicht mehr rechtzeitig ankommt. Damit das niemandem passiert, gelten bei den Versanddienstleistern in diesem Jahr folgende Fristen.

Hermes weist darauf hin, dass Pakete, die innerhalb von Deutschland verschickt werden sollen, spätestens am 19. Dezember bis 12 Uhr in einer der über 16.500 Filialen abgegeben werden sollten. Geschenke, die über die Ländergrenzen hinaus, jedoch innerhalb der EU verschickt werden sollen, müssen bis zum 14. Dezember losgeschickt werden. Wer sich an diese Fristen hält, kann mit einem ersten Zustellungsversuch bis zum 23. Dezember rechnen. Nach den Feiertagen nehmen die Zusteller ihre Arbeit erst am 28. Dezember wieder auf.

Auch die Deutsche Post verweist auf einfache Tricks für eine rechtzeitige Zustellung der Weihnachtsgeschenke. Päckchen, die versendet werden müssen, sollten so früh wie möglich auf den Weg gebracht werden. Geschenke, die bestellt wurden, sollten zudem nicht zu lange bei Packstationen und Co. liegen gelassen, sondern schnellstmöglich abgeholt werden.