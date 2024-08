DHL, Deutsche Post & Co: Vorsicht bei der Paket-Annahme! Dieser Fehler kann dich teuer zu stehen kommen

Wer in einem Mehrfamilienhaus oder Mehrparteienhaus wohnt, der kennt diese Situation nur zur Genüge. Hier klingelt es fast jeden Tag und die meiste Zeit geht es dabei nicht um einen selbst, sondern um einen der vielen Nachbarn. Und weil die mal wieder nicht zu Hause sind, muss man für sie ihre Pakte oder Post von DHL, Deutsche Post und Co. annehmen. Ärgerlich, ja, aber die meisten revanchieren sich mit dem gleichen Gefallen.

Doch sollten DHL- oder auch Deutsche Post-Kunden nicht ganz so großzügig dabei sein, Pakete für Menschen anzunehmen, die sie nicht kennen. Auch wenn es der Nachbar zwei Häuser weiter sein sollte, den man noch nie gesehen hat. Denn im Ernstfall könnte das dann böse für einen selbst enden.

DHL, Deutsche Post & Co: Vorsicht bei Paket-Annahme

Wer ein Paket für seinen Nachbarn annimmt, der kann sich der Freude der Person sicher sein. Hilfsbereitschaft zwischen Nachbarn ist eine gute Sache, jeder profitiert davon. Doch sollte man sich genau überlegen, wem man diese zuteil werden lassen möchte.

Auch interessant: DHL: Kunde erhält Paket – und rastet direkt aus! „Echt letzter Verein“

„Vorsicht bei der Annahme von Paketen“, warnt deshalb die Berliner Polizei. Vor allem, wenn man sie für Personen annehmen soll, die man nicht kennt. Denn: „Bestellbetrüger (…) nutzen Ihre Freundlichkeit rücksichtslos aus“. Aber wie?

DHL, Deutsche Post & Co: Polizei gibt Tipp

Eine Bestellung, ein falscher Name, eine fremde Adresse – dann wird der Zustellzettel aus einem präparierten Briefkasten gefischt und los geht’s. Indem die Betrüger darauf vertrauen, dass sie auch für Unbekannte Pakete annehmen würden, lassen sie diese später von jemandem mit einer Zustellbenachrichtigung abholen. Auf den ersten Blick sieht für den Ahnungslosen hier alles paletti aus.

Mehr Themen:

Doch ist der Abholer in diesem Fall nicht der wahre Empfänger. Er nutzt einen falschen Namen und hat irgendeine Ausrede parat, weswegen er das Paket nicht annehmen konnte. Wenn man dem Betrüger jetzt aber das Paket übergibt, ist man selbst der Gelackmeierte. Denn: „Für etwaige zivilrechtliche Ansprüche des Warenversenders sind Sie zudem der letzte namentlich bekannte und nachvollziehbare Empfänger des Pakets“. Heißt, der eigentliche Empfänger des Pakets könnte sich dann an dich wenden und Schadensersatz fordern.

Da es in den vergangenen Jahren immer öfter zu solchen Betrugsversuchen gekommen sei, wie die Berliner Polizei schildert, solltest du lieber ein gesundes Misstrauen an den Tag legen. Sollte dir mal etwas in der Richtung auffallen, ist der Weg zum Telefon und zur Polizei nicht weit.