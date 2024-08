DHL: Kunde erhält Paket – und rastet direkt aus! „Echt letzter Verein“

Riesen-Wut auf die DHL! Dass man heutzutage viel online bestellt, ist spätestens seit Corona absolut normal. Viele Post- und Paketzusteller leben von diesem Geschäft, scheffeln jährlich Gewinne. Kein Wunder, dass man da von einem Global Player wie der DHL auch entsprechende Gegenleistungen erwartet. Blöd nur, wenn die überhaupt nicht erfüllt werden!

Auf Facebook schimpft ein DHL-Kunde, teilt entsprechende Fotos. Und in der Tat: Bei diesen Bildern kann man den Zorn des Mannes mehr als nachvollziehen. Zu sehen ist ein völlig durchnässter, schmutziger und zerstörter Karton. Hier will man lieber keine Bestellung drin finden. Und auch der Inhalt sieht nicht gut aus – um nicht zu sagen: Teile sind sogar zerbrochen! Was der Mann der DHL vorwirft…

DHL: Kunde erhält Paket – schon bei dessen Anblick rastet er aus!

„Wo kann ich mich denn über DHL beschweren? Habe zwei Mail-Adressen probiert und beide gingen nicht. Das ist echt der letzte Verein“, beginnt der erzürnte Kunde und ledert los: „Erst verspäten die sich grundlos, und jetzt auch noch ein Päckchen erhalten, was völlig nass war, obwohl es nicht geregnet hat. Und im Päckchen waren auch noch zwei Teile kaputt!“

Er rechnet mit der DHL ab, schreibt noch: „Ich finde das eine Riesensauerei! Wenn die keine Lust haben, sollten diese Menschen den Job nicht machen. Bin stinksauer!“ RUMMS! Der Karton ist nicht nur nass. Auch die Glasteile der Bestellung sind gebrochen, entsprechende Fotos zeugen davon.

In diesem durchnässten Karton befand sich die zerstörte Bestellung des DHL-Kunden. Foto: Privat

„Echt letzter Verein“

Und auch andere Kunden können die Wut verstehen, erlebten auch albtraumhafte Zustellungen. Hier eine Auswahl einiger Kommentare unter dem Beitrag:

„Wenn man so ein defektes Paket übergeben bekommt, einfach die Annahme verweigern. Ich persönlich würde keine Artikel bestellen, die zerbrechlich sind, vor allem bei flüssig befüllten, auch wenn sie mir gefallen.“

„Gehe ganz stark davon aus, dass der Gegenstand daran schuld ist, dass es nass wahr, allerdings typisch DHL.“

„Mein letztes Paket ist mit viel Verspätung endlich angekommen. Und das nur, weil der Zusteller eine falsche Fahrtrichtung eingeschlagen hatte. Es kann doch nicht sein, dass bei der Live-Verfolgung noch drei vor mir waren. Nach knapp drei Stunden wurde es erst zugestellt. Dann habe ich unterschrieben, dass es zugestellt wurde und fand dann noch ein Abholschein im Briefkasten.“

Einige geben aber auch zu bedenken, dass die Verpackung nicht ausreichend gewesen und entsprechend der Absender, nicht die DHL schuld an der beschädigten Ware sei. Die DHL selbst will sich auf Anfrage dieser Redaktion nicht zu einzelnen Zustellungen äußern, bittet darum, dass der Kunde sich direkt beim Paketdienstleister meldet.