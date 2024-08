DHL, Hermes & Co: Paket für den Nachbarn annehmen – DANN wird es zur Falle

In einem Mehrparteienhaus gehört es zum guten Ton, auch Pakete von DHL, Hermes & Co. für die Nachbarn anzunehmen. Muss man doch auf die Nettigkeit der anderen hoffen, wenn man selbst nicht da ist und ein Paket geliefert wird.

+++ DHL: Kunde erhält Paket – und rastet direkt aus! „Echt letzter Verein“ +++

Doch sollte man als Kunde von DHL, Hermes & Co. stets wachsam sein und nicht für jeden die Lieferungen entgegennehmen. Im schlimmsten Fall könnte man dadurch noch vor Gericht landen.

DHL, Hermes & Co: Kunden sollten aufpassen

Hilfsbereitschaft unter Nachbarn ist eine gute Sache, können doch beide Seiten davon profitieren. Allerdings solltest du dabei nicht naiv vorgehen. Die Polizei Berlin warnt zurzeit vor der Annahme von Paketen, wenn einem der Empfänger nicht bekannt ist.

Grund dafür sind Betrüger, die unter falschem Namen online bestellen und zu anderen Adressen bestellen. Dann lassen sie die Pakete abholen. Wenn diese allerdings nicht bezahlt werden, könnte der Versender auf dich zurückkommen. Denn: Du bist der letzte namentlich bekannte Empfänger.

DHL, Hermes & Co raten zur Vorsicht

Weil die Polizei darüber berichtet, dass solche Fälle in letzter Zeit signifikant zugenommen hätten, haben wir bei den Versanddiensten nachgehakt. Was können Kunden in solchen Fällen tun, wenn sie nicht zum Opfer derartiger Betrüger werden wollen. Wie auch die Berliner Polizei warnt DHL: „Grundsätzlich raten wir unseren Kund:innen, Pakete nur für Empfänger:innen anzunehmen, die sie auch kennen!“ Ansonsten würden die Zusteller bei „Auffälligkeiten“ nicht zustellen.

Hermes und DPD sind derartige Betrugsfälle offenbar nicht bekannt. Während DPD auf die Adresse info@dpd.de als Meldemedium hinweist, erklärt Hermes, dass Kunden natürlich auch die Annahme von Paketen verweigern können.

„Ein schlechtes Gewissen braucht man als Nachbar*in bei der Annahmeverweigerung übrigens auch nicht zu haben, da unser Zustellpersonal bei Hermes Germany im Rahmen des Standard-Prozesses dazu angehalten ist, bis zu vier Zustellversuche an der Haustür der Empfänger*innen durchzuführen“, erklärt das Unternehmen.