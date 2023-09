DHL, Hermes, GLS und Co.: Bote packt aus – warum Zusteller oft nicht bei dir klingeln

Egal ob Kunden ihre Pakete von DHL, Hermes, GLS, DPD oder einem anderen Paketdienst zustellen lassen – ein ganz bestimmtes Phänomen ist vermutlich jedem Verbraucher bereits aufgefallen: Man wartet zuhause auf das angekündigte Paket und sieht womöglich schon das Zustellfahrzeug in der eigenen Straße. Doch dann erhält man die Benachrichtigung, dass das Paket in eine Filiale gebracht wird – obwohl man zum Zeitpunkt der Zustellung zuhause gewesen wäre.

In den sozialen Netzwerken machen Kunden von DHL, Hermes, GLS und Co. immer wieder ihrem Unmut Luft wegen genau dieses Phänomens. Sie können sich nicht erklären, warum die Boten nicht bei ihnen klingeln. Viele Kunden ärgern sich auch deswegen, weil sie womöglich manchen Termin verschoben haben, nur um zum Zeitpunkt der Zustellung zuhause sein zu können. Nun müssen sie einen weiteren Werktag warten und unter Umständen einen weiten Weg zurücklegen, um ihr Paket in einer Filiale abzuholen.

DHL-Bote gibt Einblicke

Ein DHL-Bote gab zuletzt auf der Plattform Reddit einen tiefen Einblick in den Alltag eines DHL-Boten. Seine Schilderungen lieferten so manche Erklärung für das eingangs beschriebene Problem.

Auch interessant: Neue Warnung vor Paket-Betrug bei DHL – so kannst du dich schützen

So wurde ihn von mehreren Nutzern genau jenes Problem skizziert: Sie hätten es schon mehrmals erlebt, dass sie zuhause waren und ein Paket erwarteten. Dann hätten sie plötzlich die Benachrichtigung erhalten, dass ihr Paket in eine Filiale gebracht wird, weil sie nicht zuhause angetroffen werden konnten. Dabei waren sie zuhause, doch es hat niemals ein Bote bei ihnen geklingelt. Wie kann das sein.

„Das kann viele Gründe haben“, erklärt der Bote den Kunden von DHL, Hermes, GLS und Co: „Oft passiert sowas, wenn die Zusteller Feierabend haben und dann im Scanner auf Abbruch gehen. Das heißt, dass das Paket am nächsten Tag zugestellt werden sollte. Wenn das Paket aber wieder am nächsten Tag im Wagen rumhängt und der Zusteller wieder Feierabend hat, wiederholt sich das Ganze.“

DHL-Boten unter Zeitdruck

Außerdem würden Boten regelmäßig aus Zeitdruck schon vorab jene Benachrichtigungen an die Kunden schicken, ohne zu klingeln. Und manche Boten würden auch nur sehr kurz nach dem Klingeln warten, und sofort weiter ziehen, meint er: „Wenn man überall länger stehen bleiben würde, kommt man nicht mehr nach Hause. Aber wahrscheinlich scannt der Zusteller im Auto schon das Paket ab, druckt den Schein, wirft ihn in den Kasten und geht zum nächsten.“