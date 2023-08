DHL: Neue Warnung vor Paket-Betrug – so kannst du dich schützen

Der Onlinehandel boomt nicht erst seit kurzem. Egal was und egal von wo, alle denkbaren Produkte können entspannt online bestellt und innerhalb kurzer Zeit direkt zur Haustür geliefert werden. Häufig werden sie von DHL zugestellt. Ein Angebot, auf das in Deutschland viele Menschen zurückgreifen. Aber wo große Nachfrage und Erfolg der Onlinehändler aufeinandertreffen, sind Betrüger oft nicht weit.

Und jetzt gibt es eine neue Warnung vor Paket-Betrug, vor der sogar die Polizei warnt. Immer mehr Bürger fallen der neuen Masche bereits zum Opfer. BERLIN LIVE verrät dir, wie du dich schützen kannst.

Betrüger lassen Pakete an falsche Adresse liefern

Eine Situation, die in Deutschland wohl tausendfach am Tag passiert und vermutlich kennst auch du sie. Es klingelt und ein Paketbote steht vor der Tür. Du machst ihm auf und stellst fest, dass Paket ist allerdings gar nicht für dich. Stattdessen bittet der Zusteller dich, ein Paket für einen Nachbarn anzunehmen. Selbstverständlich tust du das, vielleicht auch wenn dir der Name des Nachbarn nichts sagt. Doch Vorsicht, genau hier setzen Betrüger an.

Denn sie bestellen online Ware auf Rechnung, nutzen dabei eine gestohlene Identität und lassen sich ihre Lieferung an eine falsche Adresse senden. Wie das überhaupt sein kann, erklärt eine Polizeisprecherin gegenüber BERLIN LIVE: „Die Personalangaben werden durch den Händler nicht verifiziert oder einer sonstigen Prüfung unterzogen.“ Und weiter sagt sie, dass die Empfänger der Lieferung „nichtsahnende Dritte“ seien.

So schützt du dich vor dem Paket-Betrug

Hast du ein Paket für einen vermeintlichen Nachbarn angenommen, der in Wahrheit ein Betrüger ist, könnte folgendes passieren: Der Betrüger klingelt bei dir, um in Vertretung für deinen Nachbarn das Paket abzuholen. Um genau das zu vermeiden, empfiehlt die Polizei, keine Pakete für unbekannte Personen anzunehmen. Am besten immer nur für Nachbarn, die du auch kennst.

Oft greifen die Betrüger die Pakete sogar schon auf dem Weg ab, leiten sie in vorbereitete Briefkästen oder Entwenden die Zustellbenachrichtigung aus dem Briefkasten des Empfängers.

Mehr News:

Was die DHL zu dem Betrug sagt, erfährst du bei „BERLIN LIVE”.