Ruhrgebiet: Schuss auf offener Straße ++ Mann sackt zusammen ++ Polizei bittet um Hilfe

Brutale Szenen im Ruhrgebiet am Sonntagabend (20. August). Wie die Polizei Recklinghausen erst am Donnerstag mitteilte, ist ein Streit zwischen zwei Männern (beide 27) auf offener Straße in Recklinghausen-Süd eskaliert.

Einem der beiden Streithähne brannten dabei alle Sicherungen durch. Der 27-Jährige zog eine Schusswaffe und feuerte seinem Gegenüber in den Bauch. Jetzt bittet die Polizei im Ruhrgebiet um Hinweise.

Ruhrgebiet: Mann niedergeschossen

Es geschah am Sonntagabend auf der Bochumer Straße auf Höhe der Hausnummer 84. Nach offiziellen Angaben gingen sich die beiden Männern zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr an die Gurgel. Es war keine Zufallsbegegnung, wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN verriet: „Die beiden Männer kannten sich.“

Die Hintergründe des Streits und aus welchem Grund die Auseinandersetzung derart eskalieren konnte, sind jedoch bislang völlig unbekannt. Fest steht: Die abgefeuerte Kugel aus der scharfen Waffe traf das Opfer im Unterbauch. „Der Mann wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, weil keine lebenswichtigen Organe getroffen wurde.“ Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort notversorgt und kam anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Polizei bittet um Hinweise

Der mutmaßliche Schütze konnte festgenommen werden. Der 27-Jährige sitzt bereits wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags bereits seit Dienstag in Untersuchungshaft. Derweil versuchen die Ermittler den Fall zu rekonstruieren.

In dem Zusammenhang bittet die Beamten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Du hast die eskalierte Auseinandersetzung beobachtet oder kannst Angaben zu dem Geschehen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Recklinghausen unter der Telefonnummer: 0800/2361 111.