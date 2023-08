Wetter in NRW: Naturschauspiel lässt Dortmund rätseln – Experte runzelt die Stirn

Das Wetter in NRW steht vor einem Wendepunkt. Nach Tagen des Sonnenscheins müssen wir uns ab Donnerstag (24. August) wieder auf reichlich Regen und fallende Temperaturen einstellen (mehr hier).

Doch bevor es soweit ist, verzaubert das Wetter die Menschen in NRW mit einem wahrhaftigen Naturschauspiel. Wetter-Experte Dominik Jung konnte die Szenen am Dortmunder Morgenhimmel auf Nachfrage von DER WESTEN nicht eindeutig zuordnen. Hast du sie beobachtet?

Wetter in NRW: Ungewöhnlicher Regenbogen in Dortmund

Frühaufsteher dürften am Donnerstag ungläubig in den Morgenhimmel geschaut haben. Denn im Westen war gegen 6.30 Uhr für wenige Minuten ein roter Regenbogen zu sehen. Einen bunten Regenbogen kennt jeder – doch ein rötlich schimmernder Bogen, der die Stadt wie eine Käseglocke einhüllt? Das ist dann doch außergewöhnlich.

Ungewöhnliches Naturschauspiel in Dortmund. Foto: wüllner / news4videoline

Das Naturschauspiel dauerte rund fünf Minuten, bis die ersten Regentropfen herunterkamen und der Regenbogen immer weiter verblasste. Doch was steckt dahinter?

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 24 bis 27 Grad, nachts 16 bis 12 Grad

Samstag: 20 bis 23 Grad, nachts 10 bis 8 Grad

Sonntag: 19 bis 22 Grad, nachts 10 bis 8 Grad

Was steckt hinter dem Naturschauspiel?

Dominik Jung kann nur mutmaßen. „Das ist schwierig“, gibt der Meteorologe nach einem Blick auf ein Foto aus Dortmund zu. Er mutmaßt, dass die schwache Farbe des Regenbogens mit der frühen Uhrzeit zu tun haben könnte und deshalb noch nicht alle Farben zur Geltung gekommen sind. „Die Sonne ist eben noch sehr schwach so früh am Morgen“, schätzt er für DER WESTEN ein.

Die ersten Regentropfen am Morgen könnten im übrigen nur ein Vorgeschmack gewesen sein – auf das, was im Tagesverlauf noch auf uns wartet. Denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) drohen am Nachmittag und am Abend einzelne Gewitter mit Starkregen in NRW. Auch in den nächsten Tagen müssen wir uns laut den DWD-Meteorologen immer wieder auf Schauer und Gewitter einstellen. Dabei erreichen die Temperaturen mancherorts am Wochenende nicht einmal mehr die 20-Grad-Marke.