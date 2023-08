Dortmund: Erschreckende Entwicklung – Anwohner schimpfen über Innenstadt! „Verkommt“

Früher war alles besser. Das sind die typischen Worte von älteren Menschen, welche zur Hälfte in Nostalgie schweben und sich zur anderen Hälfte einfach nicht an die Gesellschaft anpassen wollen oder können. Auch in Dortmund fragt man sicher dieser Tage: „Ist Dortmund noch eine Stadt, in der es sich zu leben lohnt?“

Hat sich die Stadt wirklich so schlimm verändert oder ist das alles nur eine subjektive Sichtweise? Ein Dortmunder hat im Netz eine Umfrage geschaltet, bei der immerhin 467 Menschen teilgenommen haben. Und auf die Frage, ob es sich noch lohnt, in Dortmund zu leben, antworten 58 Prozent mit Ja, aber eben auch 42 Prozent mit Nein. Viele von den Umfrageteilnehmern haben ihre Meinung dazu auch kommentiert. Eine Übersicht.

Dortmund: „Positive als auch negative Dinge“

Ein Dortmunder sieht gute und schlechten Sachen, aber vermisst vor allem eine schöne Innenstadt: „Es gibt sowohl positive als auch negative Dinge, das sind aber letztendlich Dinge der eigenen Wahrnehmung. Mir gefällt auch einiges nicht, aber dennoch ist Dortmund meine Heimatstadt, mein Geburtsort… Gefühlt finde ich es traurig, dass es dem Besucher der Stadt immer unattraktiver gemacht wird, in die Stadt zu fahren, um dort zu shoppen. […] Dennoch lebe ich hier gerne.“

Eine Dortmunderin sieht die Stadt noch etwas kritischer und schwelgt in Erinnerungen: „Einige Vororte sind noch ok, aber viele sowie die Innenstadt kann man komplett vergessen. Man merkt, was zu viel Zuwanderung und Ideologische Politik anrichten kann. In Dortmund werden andere Prioritäten gesetzt, als der Erhalt der Wirtschaft und der Instandsetzung der Infrastruktur. Was war Dortmund noch vor ein paar Jahren mal für eine schöne, ruhige Stadt.“

Dortmund: „Kein gutes Nachtleben mehr“

Ein weiterer Dortmunder vermisst unter anderem das gute Nachtleben: „Ich bin vor 22 Jahren hergezogen – seitdem hat sich die Stadt negativ verändert. Kein gutes Nachtleben mehr, Innenstadt nur noch komische Leute, Randale überall und insgesamt keine gute Entwicklung.“

Auffällig ist aber, dass die meisten Dortmunder sich mehr von der Innenstadt erhoffen würden. So schreibt eine Dortmunderin:

„Ich denke, man sollte das differenzieren. Ich lebe an sich gerne in Dortmund, ich komme mit der Mentalität super klar, liebe und arbeite für den BVB, habe Freunde und Bekannte hier. Aber die Innenstadt ist tot! Und dort macht es keinen Spaß mehr zu bummeln, einzukaufen. Ich gehe dort nur noch schnell auf den Markt, der ist übrigens super und schnell noch hier und dorthin, aber bummeln… macht keinen Spaß. Die besten Geschäfte schließen oder sind schon geschlossen, Traditionsunternehmen sind einfach mal weg. Naja und die Sicherheit ist auch nicht mehr so gegeben. Dortmund verkommt!“

So richtig versöhnlich hat es nur eine Dortmunderin mit der Stadt gemeint: „Ja, denn hier in Deutschland ist nur Dortmund mein Zuhause und hab schon in Hamburg, Sauerland, Kiel und Bonn gelebt. Aber Dortmund ist und bleibt mein zu Hause, solange ich in Deutschland lebe.“