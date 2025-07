Putins Schattenkrieg: So greift Russland gezielt Deutschland an

Putin führt längst nicht mehr nur Krieg in der Ukraine. Auch in Deutschland häufen sich Hinweise auf verdeckte Operationen: Sabotageakte, Spionage, gezielte Anschläge. Die Handschrift des Kremls ist deutlich – und die Reaktion der deutschen Politik bleibt verhalten. Hier sind die wichtigsten Ereignisse, die in Deutschland passiert sind.

Putin: Deutschland befindet sich längst im Krieg

Der virtuelle Raum ist längst zum wichtigen Player in Kriegen geworden. Die Propaganda des Kreml dient nicht nur dazu, die Russen bei der Stange zu halten, sie ist auch ein Mittel Putins, Chaos und Misstrauen in der westlichen Welt zu verbreiten. Das wurde mit unwahren Artikeln auf gefälschten Nachrichtenportalen erreicht, immer stark befeuert von Social Media. Doch damit gibt sich Putin längst nicht mehr zufrieden… Foto: IMAGO / ITAR-TASS /Depositphotos Im Juli letzten Jahres explodieren mehrere Pakete, die von DHL-Frachtdiensten im Leipziger Flughafen verladen wurden. Sie gehen in Flammen auf, zum Glück noch bevor sich das Flugzeug in die Lüfte erheben kann und es zu einer Flugkatastrophe kommt. Die Ermittlungen der deutschen Staatsanwaltschaft richten sich von Anfang an nach Osten, da der Vorfall als Sabotageakt im Zusammenhang mit Russland vermutet wird. Dafür besteht auch guter Grund… Foto: IMAGO/Christian Grube Schon zuvor hat Russland auf deutschem Gebiet Straftaten begehen lassen, um seine Ziele zu erreichen. Das berühmte Attentat, das als „Tiergartenmord“ Schlagzeilen macht: 2019 wird im Berliner Tiergarten der georgischstämmige Tschetschene Zelimkhan Khangoshvili von einem russischen Staatsbürger erschossen. Das Motiv: Der ehemalige Kommandant tschetschenischer Rebellen gegen Russland ist als „Feind des russischen Staates“ ein Dorn in Putins Augen. Das Berliner Kammergericht verurteilt den Täter 2021 zu lebenslanger Haft. Doch wirkliche Konsequenzen von deutscher Seite gegen Putins Politik sind selten… Foto: dpa Immer wieder überfliegen russische Drohnen deutsche Militärstandorte oder Industriegebiete. Putins Kreml spioniert also ganz offensichtlich aus, was wo in Deutschland passiert. Dass Russland diese Informationen zu nutzen weiß, zeigen weitere kleinere Anschläge auf die deutsche Infrastruktur… Foto: dpa Bei Werftarbeiten werden mehrfach Schiffe der deutschen Bundesmarine beschädigt – erheblich und langfristig. So wurden beispielsweise Eisenspäne in Motor und Getriebe eines dieser Schiffe gekippt, was einen Totalschaden verursacht. Hierbei ist ungeklärt, wer die Tat verübt hat, aus Geheimdienstkreisen hört man aber, dass der Verdacht ziemlich klar auf Putin liegt. Klarer sind die Beweise bei einem Deutschrussen… Foto: IMAGO/Roland Hartig Dieser wird aktuell von der Generalbundesanwaltschaft angeklagt. Er soll Sprengstoffanschläge nicht nur auf Militäranlagen, sondern auch auf öffentliche Bahnstrecken geplant haben. Ihm soll nun eine geheimdienstliche Agententätigkeit nachgewiesen werden. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

