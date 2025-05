Essen: DHL-Bote entpuppt sich als brutaler Gold-Räuber – gefesselte Frau erlebt Albtraum

Einen wahr gewordenen Albtraum hat eine Frau aus Essen erlebt. Sie ahnte nichts Böses, als mittags ein DHL-Paketbote – so schien es zumindest – an ihrer Tür klingelte. Dann ging alles ganz schnell – plötzlich war ein zweiter Mann zur Stelle. Die brutalen Räuber hatten es auf den Tresor abgesehen.

Wie die Polizei Essen berichtet, fesselten die zwei unbekannten Männer am Montagmittag (5. Mai) eine 66-jährige Essenerin in einem Wohnhaus an der Wilhelmstraße im Stadtteil Kettwig. Nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler öffneten sie anschließend gewaltsam einen Tresor und stahlen Gold, das darin gelagert war. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Essen: Vermeintlicher DHL-Bote drängt Frau in die Wohnung

Gegen 12.40 Uhr klingelte ein vermeintlicher DHL-Bote an dem Haus an der Wilhelmstraße. Kurz nachdem die Bewohnerin die Haustür geöffnet hatte, drängte der Unbekannte sie gemeinsam mit einem weiteren Mann in ihre Wohnung und fesselte sie.

Im Keller bearbeiteten die Tatverdächtigen mutmaßlich über längere Zeit mit einem Winkelschleifer einen Tresor. Die 66-jährige Frau blieb körperlich unverletzt, erlebte aber ein Martyrium, konnte sich nicht befreien, auch keine Hilfe holen. Erst gegen 14.20 Uhr flüchteten die Räuber mit dem erbeuteten Gold in eine unbekannte Richtung. Woher sie überhaupt von dem Tresor und dem wertvollen Inhalt wussten, ist nun Teil der Ermittlungen.

So sehen die beiden Gold-Räuber aus

Die Tatverdächtigen werden als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Der erste Mann sei etwa 175 cm groß, habe eine schlanke Statur, ein mutmaßlich nordafrikanisches Erscheinungsbild und trug eine gelb-rote Jacke mit „DHL“-Aufschrift. Der zweite Mann sei ca. 185 cm groß, habe eine sehr dunkle Hautfarbe, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellgraue/hellbeige Hose der Marke Engelbert Strauss, dunkle Schuhe sowie eine medizinische Maske.

Die Kriminalpolizei Essen ermittelt gegen die beiden beschriebenen Männer wegen schweren Raubes. Das Kriminalkommissariat 13 sucht dringend Zeugen der Tat. Wer am Montag zwischen 12 und 15 Uhr an der Wilhelmstraße Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, möge unter Tel. 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen melden.