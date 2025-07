Großeinsatz in Bayern! Mann sticht Mitarbeiter in Firma brutal nieder ++ Festnahme

Blutige Tragödie in Bayern! Im unterfränkischen Mellrichstadt sollen am Dienstagmorgen (1. Juli) vier Firmenmitarbeiter von einem Mann brutal niedergestochen worden sein. Wie zunächst „Bild“ berichtete, sollen sie dabei zum Teil schwer verletzt worden sein.

Noch sind die Hintergründe der Bluttat in Bayern noch vollkommen unklar. Der Tatverdächtige soll bereits gefasst und festgenommen worden sein, wie die Polizei selbst bei Social Media angab.

Lage in Bayern noch vollkommen unklar

Bei der Firma soll es sich um einen Stromversorger in der Rhön handeln. Wie ein Sprecher der Polizei in Bayern gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ angab, soll ein Mann die Mitarbeiter des lokalen Stromversorgers „Überlandwerks Rhön“ mit einem „scharfkantigen Gegenstand“ so schwer attackiert haben, dass die Mitarbeiter teils schwer verletzt wurden.

+++ Feuerwehr will Brand in Coeur d’Alene (USA) löschen – plötzlich fallen Schüsse! ++ Vier Leichen entdeckt +++

Ob der Mann selbst bei der Stromfirma in Bayern arbeitete und weitere Hinweise auf seine Identität und sein Motiv, sind laut den Ermittlern derzeit noch vollkommen unklar. Die Polizeikräfte seien gegen 7.27 Uhr am Dienstagmorgen alarmiert worden und befinden sich seither im Großeinsatz.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Polizei ermittelt auf Hochtouren

Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren in dem Fall aus Bayern. Wie sie auf „X“ angab, bestehe für Außenstehende „keine Gefahr“.

Diese Nachrichten von unserem Portal könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Erst am Wochenende sorgte eine Tragödie in Bayern für deutschlandweites Aufsehen. In Lindau soll ein 25-jähriger Mann im Bodensee ertrunken sein. Das besonders Grausame an dem Unglück: Seine Freunde mussten alles mit ansehen. Die Leiche des jungen Erwachsenen wurde bislang noch nicht gefunden. Mehr Informationen erhältst du hier >>>.

Wir berichten an dieser Stelle weiter