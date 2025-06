Feuerwehr will Brand in Coeur d’Alene (USA) löschen – plötzlich fallen Schüsse! ++ Zwei Tote

Die Ereignisse im Bundesstaat Idaho schockieren die USA. Was als gefährlicher Löscheinsatz begann, endete in einer blutigen Auseinandersetzung.

In Coeur d’Alene, USA, wurde am Sonntagabend (29. Juni) ein Buschbrand gemeldet, Feuerwehrleute rückten zu den Löscharbeiten aus. Doch der Einsatz nahm eine tragische Wendung, als plötzlich Schüsse fielen. Es wurden Tote und Verletzte gemeldet, während die Ermittler noch um Informationen kämpften.

Chaos in Coeur d’Alene (USA): Schüsse am Berg

In den Bergen nahe Coeur d’Alene, USA, brach ein Buschfeuer aus. Feuerwehrkräfte eilten zum Einsatz, doch dann fielen plötzlich Schüsse. Mindestens zwei Feuerwehrleute starben. Die genaue Zahl der Verletzten blieb bis dato unklar, berichteten US-Medien in der Nacht zu Montag (30. Juni) unter Berufung auf Behörden. Scharfschützen seien vor Ort und feuerten weiter, so der Sheriff des Kootenai County.

+++ Lindau: Junger Mann (25) ertrinkt im Bodensee – Freunde sehen alles mit an +++

Die Ersthelfer stehen unter großem Druck. Viele Details zu den Ereignissen am Canfield Mountain in Coeur d’Alene sind unklar. Zivilisten flohen ins Tal, einige könnten noch eingeschlossen sein, möglicherweise unter Schock. Sheriff Robert Norris versicherte: „Wir sind bereit, diesen Verdächtigen so schnell wie möglich zu neutralisieren.“

Auch spannend: Flugzeug-Passagiere erleben Albtraum nach Start – Triebwerk steht in Flammen

FBI ermittelt nach Tragödie

Das FBI wurde alarmiert und machten sich auf den Weg nach Coeur d’Alene. „Taktische und operative Unterstützung“ sollten helfen, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Eine Klinik in der Region berichtete von einem weiteren Opfer. Zum Gesundheitszustand machte die Sprecherin jedoch keine Angaben.

Noch mehr News für dich:

Die Lage rund um Coeur d’Alene bleibt angespannt und undurchsichtig. Ob nur ein Verdächtiger oder mehrere Täter beteiligt sind, ist weiterhin unklar. Fest steht, dass die betroffene Region und die ganze USA geschockt über diesen brutalen Angriff auf Ersthelfer sind. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.