Flugzeug-Passagiere erleben Albtraum nach Start – plötzlich schießen Flammen aus dem Triebwerk

Ungemütliche Szenen an Bord eines Airbus-Flugzeuges in den USA! Statt einer entspannten Flugreise erlebten die Passagiere plötzlich eine Notlandung…

Am Mittwoch (25. Juni) sollte der Flug 1665 um 8.20 Uhr morgens in Las Vegas abheben und später in Charlotte, North Carolina landen. 165 Passagiere saßen an Bord der Maschine, als sie abhob. Doch schon nach wenigen Minuten kam es zu dramatischen Szenen.

Flammen schießen aus Flugzeug-Triebwerk

Kurz nach dem Start vom Harry Reid International Airport in Las Vegas stieg plötzlich Rauch aus einem der Flugzeug-Triebwerke des Airbus A321. Dem Portal „Fox365News“ liegt ein Handyvideo einer Anwohnerin vor, die den abhebenden Flieger von ihrem Hinterhof aus filmen wollte. Es zeigt die Szene, in der dunkler Rauch aus dem rechten Treibwerk kommt.

Auch weitere Handyvideos, die auf Social Media kursieren, dokumentieren die Szene. Einige zeigen sogar Flammen, die kurzzeitig aus dem Flugzeug-Triebwerk schießen! Ein absoluter Albtraum für alle Passagiere an Bord.

Flugzeug muss notlanden

Der Pilot leitete sofort eine Notlandung ein und brachte die Maschine am Flughafen von Las Vegas wieder auf den Boden zurück. Laut Flughafen-Sprecher Luke Nimmo wurde bei der sicheren Landung niemand verletzt.

Ein Pressesprecher von American Airlines bestätigte den Vorfall später: „American Airlines Flug 1665 kehrte kurz nach dem Start wegen eines mechanischen Problems nach Las Vegas (LAS) zurück. Das Flugzeug rollte aus eigener Kraft zum Gate und die Kunden konnten normal aussteigen. Wir schätzen die Professionalität unserer Crew und danken unserem Team, das daran arbeitet, unsere Kunden so schnell wie möglich an ihr Ziel zu bringen.“

Wie es zu dem Triebwerkschaden kommen konnte, ist noch unklar.