„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer hält es nicht mehr aus und greift zu ungewöhnlichen Mitteln

In der VOX-Sendung „Kitchen Impossible“ tritt Starkoch Tim Mälzer gegen andere Spitzenköche im direkten Duell an. Die Protagonisten reisen in verschiedene Länder und probieren landestypische Gerichte. Diese müssen sie dann so genau wie möglich nachkochen. Das Schwierige an der ganzen Sache: Die Zutaten müssen die Küchenchefs selbst erraten.

Am Sonntagabend (6. Juli) dürfen sich die Zuschauer über eine neue Folge der Primetime-Show freuen. Dabei tritt Tim Mälzer gegen die leidenschaftliche italienische Köchin Graciela Cucchiara an. Doch ein auf den ersten Blick leicht wirkendes Gericht bringt den Profikoch schnell an seine Grenzen.

„Kitchen Impossible“ lässt Tim Mälzer schwitzen

Zuallererst erhält Tim Mälzer die berühmt-berüchtigte „Kitchen Impossible“-Kochbox. Aus der Kiste holt der Starkoch das Gericht heraus, das er an diesem Tag kochen soll. Hierbei handelt es sich um Kartoffelgnocchi mit selbstgemachtem Pesto. Die Fernsehpersönlichkeit kann diesen Anblick kaum fassen und sagt: „Ich soll jetzt einfach nur Pesto Genovese kochen. Da zweifele ich an der Einfachheit der Aufgabe. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, warum Graciela mich das kochen lässt.“

Graciela selber gibt jedoch zu bedenken: „Das ist das beste Pesto der Welt. Mit viel Handarbeit. Ich sage, dass wir mit Tims dicken Finger ein Problem habe werden.“ Nachkochen soll Mälzer das traditionelle Gericht in einer kleine Osteria, die den Köchen Gianni und Rosella gehört. Plötzlich bekommt der Profikoch doch Angst, denn er ist sich sicher: „Das Pesto ist ein Nationalheiligtum.“

In dem kleinen Restaurant wird der „Kitchen Impossible“-Star herzlich empfangen. Zuerst gibt Tim Mälzer die Zutaten für das grüne Pesto in einen Mörser und fängt an, die Basilikumblätter zu zerdrücken. Zunächst zeigt er sich optimistisch: „Ich dachte: Gute fünf Minuten, dann bist du durch damit.“ Doch auch nach 40 Minuten am Mörser ist noch kein Ende in Sicht. Der Starkoch fängt stark an zu schwitzen und jammert: „Diese Drecksblätter wollen einfach nicht kleiner werden.“

Nachdem Mälzer sein schwarzes Hemd durchgeschwitzt hat, greift er zu ungewöhnlichen Mitteln. Mitsamt des Mörsers stellt sich der Profikoch in die Kühlkammer des Restaurants und bearbeitet das Pesto dort weiter. Rosella kann diesen Anblick kaum fassen und bekräftigt amüsiert: „Das war ein lustiges Bild!“ Schlussendlich bewältigt Mälzer die herausfordernde Aufgabe und bringt die gewünschten Gnocchi mit Pesto auf die Teller.

Das fertige Gericht wird einigen Stammgästen der Osteria vorgesetzt. Ein Mann gibt nach dem ersten Geschmackstest zu bedenken: „Die Gnocchi sind anders. Sie sind fester und kompakter.“ Dennoch schmecken die Gnocchi den Gästen sehr gut. Und auch der „Kitchen Impossible“-Star ist mit seiner Leistung zufrieden und schwärmt: „Ich bin ein kulinarischer Superheld.“