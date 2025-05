Essen: Mutter stirbt unerwartet! Kollegen mit herzzerreißender Aktion – auch du kannst helfen

Ganz Essen ist in Trauer, denn eine geliebte Mutter, Arbeitskollegin und Freundin ist plötzlich verstorben. Nun versuchen ihre Kollegen, ihrem Sohn mit ganzem Herzen zu helfen – eine Aktion, die niemanden kaltlässt.

Carmen (✝39) widmete ihr Leben ihrem 9-jährigen Sohn, dem sie all ihre Liebe schenkte. Nebenbei engagierte sie sich bei der Polizei Essen, wo sie für ihre Kollegen stets ein Lichtblick war. „Obwohl ihr Leben nicht immer leicht war, hat sie ihren Weg stets mutig, tapfer und mit großer Stärke bestritten“, so ihre Kollegen.

Essen: Frau stirbt – Sohn ist nun Vollwaise

Doch jetzt ist ihr Weg abrupt zu Ende. „Sie wurde durch eine schwere Krankheit aus dem Leben gerissen“, heißt es in einem emotionalen Nachruf. Carmen (✝39) hinterlässt nicht nur einen Hund und Katzen, sondern vor allem ihren Sohn, der jetzt ohne seine Eltern aufwachsen muss. Denn auch sein Vater ist „vor wenigen Monaten gestorben“ – jetzt lebt er bei seiner Tante, doch die Lücke bleibt.

In dieser schweren Zeit zeigen ihre Kollegen von der Polizei Essen ihre Solidarität. „Jede Hilfe – ob groß oder klein – zählt!“, betonen sie und haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um dem Jungen die Kindheit zu ermöglichen, die Carmen sich für ihn gewünscht hätte.

Die Spenden werden über ein Konto verwaltet, das von Carmens Kollegin Alexandra Winkler eingerichtet wurde. Jeder, der helfen möchte, kann sich über den folgenden QR-Code beteiligen oder HIER spenden.

Die Polizei in Essen bittet um Hilfe. Ihre Kollegin Carmen ist gestorben – nun möchten die Polizisten ihren Sohn unterstützen. Sie teilen einen QR-Code. Foto: gofundme

User zeigen Anteilnahme: „Ruhe in Frieden, Carmen“

Schon jetzt haben über 100 Personen gespendet und ihre Anteilnahme geteilt. Eine Userin schreibt auf Facebook: „Das Leben ist manchmal so ungerecht. Die IPA wird sich als Teil der Polizeifamilie am Aufruf beteiligen. Ruhe in Frieden, Carmen.“

Ein anderer Nutzer textet: „So unendlich traurig, aber eine tolle Aktion von euch, natürlich geteilt.“