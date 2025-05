DHL-Änderung bei Retouren sorgt für Kunden-Frust – Amazon-Pakete plötzlich abgelehnt

Ja, was ist denn da los? Der ein oder andere Amazon-Kunde wird sich in den vergangenen Tagen vor der DHL-Packstation ratlos am Kopf gekratzt haben.

Obwohl sie bei der Retoure alles genau wie in der Vergangenheit gemacht haben, erhalten sie eine Fehlermeldung. Das liegt an einer neuen Vorgabe von DHL, wie das Verbraucherportal „paketda.de“ berichtet.

DHL ändert Retoure-Regeln für Amazon-Pakete

Demnach hat das Logistik-Unternehmen strengere Regeln beim Versand unverpackter Retouren eingeführt. Bislang brauchten Amazon-Kunden keinen eigenen Karton für den Rückversand via Packstation. Doch wer nicht aufpasst, stößt plötzlich auf Probleme.

Denn wer seine Retoure weiterhin reibungslos via Packstation verschicken will, muss dies beim Rückgabeprozess bei Amazon auch explizit angeben. Ist eine Postfiliale oder ein Paketshop ausgewählt, funktioniert die Rückgabe an der Packstation nicht.

Das böse Erwachen erfolgt dann laut „paektda.de“ mit folgender Fehlermeldung an der Packstation: „Ihr Versandhändler hat Ihnen eine Retoure nur für die Einlieferung in einer Filiale/einem DHL Paketshop bereitgestellt. Zur Nutzung der Packstation fordern Sie bitte künftig bei Ihrem Versandhändler eine Retoure zur Einlieferung an der Packstation an.“ Nachträglich sei der Vorgang nicht mehr zu ändern.

Das müssen Kunden wissen

Warum DHL die Einlieferungsregel geändert hat, ist bislang unklar. Das Verbraucherportal mutmaßt, dass es mit Tests von Amazon zu tun haben könnte, unterschiedliche Kosten für verschiedene Retouren-Arten zu erheben. Sollten Kunden zwischen Paketshop und Packstation wechseln, könnten solche Ergebnisse verfälscht werden.

Bei „Retoure unverpackt“ handelt es sich um ein Rücksendeverfahren, das Amazon nutzt. Kunden brauchen dabei keine eigene Verpackung. Sie müssen bei der Rückgabe nur einen QR-Code vorzeigen. Die jeweiligen Produkte werden dann von DHL eingetütet und an Amazon zurückgeschickt.