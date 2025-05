DHL-Paket kommt nicht an: Sind Kunden selbst schuld? Bote findet deutliche Worte

Es ist ein Erlebnis, das wohl fast jeder DHL-Kunde kennt: Ein erwartetes Paket kommt einfach nicht an. Trotz der Zuverlässigkeit von Versanddienstleistern wie DHL, Hermes, DPD & Co. kann es in Einzelfällen zu Problemen bei der Zustellung kommen. Die Enttäuschung ist dann groß – sowohl bei der Person, die auf die Lieferung wartet, als auch beim Absender. Doch nicht immer liegt die Schuld bei DHL oder einem anderen Zusteller. In manchen Fällen beginnt das Problem bereits beim Verpacken.

Einige DHL-Mitarbeiter berichten von einem häufigen Fehler, der dazu führt, dass Pakete ihr Ziel nicht erreichen. Vor allem falsch angebrachte Versandetiketten bereiten Probleme. Bilder aus einem Reddit-Beitrag zeigen etwa Pakete, bei denen sich die Etiketten teilweise gelöst haben – offenbar, weil der Kleber auf dem Karton nicht gut haftete. Wenn das Etikett während des Transports abfällt, ist für DHL nicht mehr ersichtlich, wohin das Paket geliefert werden soll.

DHL: Paket-Etiketten sind immer wieder ein Problem

Fehlerhaft oder unvollständig angebrachte Etiketten sorgen bei DHL für zusätzlichen Aufwand. Die betroffenen Pakete müssen dann manuell sortiert und neu codiert werden. Das führt nicht nur zu Verzögerungen bei der Zustellung, sondern auch zu einem höheren Aufwand in den Verteilzentren. Besonders problematisch wird es, wenn das Versandlabel ganz fehlt – dann ist oft keine Zuordnung mehr möglich.

Auch bei Kunden und Mitarbeitenden anderer Versanddienste sorgt dieses Thema für Diskussionen. In Kommentaren auf Reddit wurde etwa kritisiert, dass manche Sendungen gleich mit mehreren Etiketten versehen sind – eines auf jeder Seite des Kartons. Das kann laut einem DHL-Mitarbeiter zu Verwirrung führen, da nicht eindeutig ist, welches Label gültig ist. DHL empfiehlt daher, das Etikett ausschließlich an einer Stelle und eindeutig erkennbar anzubringen.

Kunden setzen auf Panzertape

Einige Nutzer haben eigene Methoden entwickelt, um das Versandetikett sicher zu befestigen. So wird unter anderem empfohlen, das Label mit stabilem Klebeband wie Panzertape rund um die Ecken zu fixieren. Andere setzen auf selbstklebende Versandbögen, die es im Fachhandel oder online zu kaufen gibt. Auch DHL stellt Informationen bereit, um den Versand möglichst reibungslos zu gestalten.

Laut DHL sollte das Versandetikett immer auf der größten Fläche des Pakets angebracht werden. Nur so kann es von den Maschinen im Sortierzentrum optimal erfasst werden. Zudem weist DHL darauf hin, dass das Etikett weder über eine Kante verlaufen noch Falten oder Wellen aufweisen darf. Auch reflektierende Versandtaschen oder beschädigte Ausdrucke können die automatische Erfassung behindern.

Werden diese Hinweise von DHL nicht beachtet, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Problemen bei der Zustellung kommt. Auch wenn moderne Logistikprozesse viele Fehler abfangen können, bleibt das Versandlabel ein entscheidender Faktor. Sorgfältiges Aufkleben kann also einen wichtigen Beitrag leisten, dass das Paket schnell und sicher beim Empfänger ankommt.