DHL-Kunden sollen nachzahlen – bei Experten läuten gleich die Alarmglocken

Immer und immer wieder treiben fiese Betrüger ihr Unwesen – und wollen entweder an unser Geld oder aber an unsere sensiblen Daten. Auch DHL-Kunden sind davor nicht sicher. Aktuell ist eine fiese Masche im Umlauf. Angeblich müssen sie nachzahlen.

DHL-Kunden sollten jetzt besser weiterlesen, denn Betrüger haben sich mal wieder etwas einfallen lassen. Es geht um eine gefälschte Nachzahlungsforderung. Auch die Verbraucherzentrale hat eine dringende Warnung herausgegeben.

Verbraucherschützer warnen DHL-Kunden

„Im Namen von DHL wird der Hinweis versendet, dass Ihre Sendung aufgrund von Übergewicht gestoppt wurde. Für eine erfolgreiche Zustellung wird die Begleichung eines offenen Betrags gefordert. Der Betreff lautet: ‚Aktueller Status Ihrer Sendung <gefälschte Sendungsnummer>‘“, klären die Verbraucherschützer auf.

Besonders auffällig sei in diesem Fall, dass die Sendungsnummer innerhalb der Mail verlinkt ist. Jedoch solltest du diese Nummer bei Unsicherheiten immer auf den offiziellen Seiten von DHL eingeben, um die Korrektheit der Informationen zu verifizieren.

DHL: Das sind Anzeichen für Betrug – Verbraucherzentrale klärt auf

„Da uns gleich mehrere dieser Phishing-Mails erreichten, war für uns feststellbar, dass die Sendungsnummer auch immer die gleiche Zahlenfolge ist“ schreibt die Verbraucherzentrale weiterhin.

Anzeichen für Phishing seien unpersönliche Anrede („Hallo“), unseriöse Absendeadresse und ein Link in der Mail. „Wir empfehlen Ihnen, Phishing-Mails unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Falls Sie die Dienste von DHL in Anspruch nehmen, schauen Sie in der App oder auf der Internetseite anhand der Sendungsnummer nach, ob es dort ähnliche Aufforderungen gibt“, rät die Verbraucherzentrale.