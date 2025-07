DHL erhöht die Preise – für SIE wird es jetzt deutlich teurer

DHL erhöht ab dem 1. Juli 2025 die Preise für Päckchen und Pakete. Grund sind gestiegene Lohn-, Transport- und Zustellkosten. Dabei bleibt ein Großteil der Preise stabil, insbesondere im nationalen Versand, heißt es vom Paketdienstleister. Ausnahmen bilden das Pluspäckchen und rollenförmige Sendungen, die teurer werden.

Vor allem im Auslandsversand gibt es Anpassungen. DHL verweist auf erhöhte Vergütungen für Zustellpartner, die die Änderungen erforderlich machen.

DHL führt neue Produkte ein

Das sind einige Preisänderungen für Päckchen und Pakete ins EU-Ausland in der Übersicht:

Produkt Filialpreis (ab 01.07.2025) Onlinepreis (ab 01.07.2025) Filialpreis (vorher) Onlinepreis (vorher) DHL Päckchen XS, EU N/A 6,99 Euro N/A 6,49 Euro DHL Päckchen M, EU 11,99 Euro 10,49 Euro 11,99 Euro 10,49 Euro DHL Paket bis 2 kg, EU N/A 14,49 Euro N/A 14,49 Euro DHL Paket bis 5 kg, EU 20,49 Euro 17,49 Euro 19,49 Euro 16,49 Euro DHL Paket bis 10 kg, EU 25,49 Euro 22,49 Euro 24,49 Euro 21,49 Euro DHL Paket bis 20 kg, EU 31,49 Euro 28,49 Euro 29,82 Euro 27,30 Euro DHL Paket bis 30 kg, EU 48,49 Euro 45,49 Euro 48,49 Euro 45,49 Euro Rolle, EU 3,99 Euro 3,99 Euro 1,99 Euro 1,99 Euro Übersicht der Preisänderungen für Päckchen und Pakete in EU-Länder. Die fett markierten Werte zeigen die Preisänderungen an.

Außerdem bereichern zwei Neuheiten das Angebot von DHL, weiß „netzwelt.de„. Zum einen können Kunden kleinere Pakete bis 2 Kilogramm ab sofort auch in Nicht-EU-Länder senden. Diese Option war bislang nur in Deutschland und der EU verfügbar. Die Versandkosten richten sich nach der Länderzone und betragen zwischen 8,99 und 27,49 Euro.

Zum anderen bietet DHL eine „mobile Paketmarke“ für den Versand in Nicht-EU-Länder an. Online können Kunden Pakete mit einem QR-Code frankieren und an Abgabestellen einscannen. So entfällt das Selbstdrucken von Versandlabeln. Versender ins Ausland kommen durch diese Option zudem in den Genuss der günstigeren Onlinepreise.

DHL ändert Services und Gewichtslimits

DHL nimmt noch eine weitere Änderung vor: Der Zusatzservice „Premium“ entfällt im internationalen Versand wegen geringer Nachfrage. Dieser Schritt wird für Privatkunden ab Juli 2025 wirksam. Außerdem legt der Paketdienstleister einheitlich das Gewichtslimit für internationale Pakete auf 30 Kilogramm fest. Viele Empfangsländer gestatten laut DHL ohnehin keine schwereren Sendungen.

Mit Preiserhöhungen, Produkt-Neuheiten und Serviceanpassungen passt sich DHL an aktuelle Marktbedingungen an. Kunden können durch Online-Frankierung weiterhin Kosten sparen.

