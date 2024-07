Urlaub auf Mallorca: Was viele Touris nicht wissen – SO zahlst du hier fast nur die Hälfte

Die meisten, die Urlaub auf Mallorca machen, dürften dieses Erlebnis mindestens einmal gehabt haben: mit einem der spanischen Busse auf der Insel von A nach B fahren. Sei es bereits zu Beginn vom Flughafen zur Urlaubsunterkunft, oder aber um einen Städtetrip in die Hauptstadt Palma de Mallorca zu machen. Für einige wird ein solches Unterfangen nicht selten zu einem kleinen Abenteuer.

Denn besonders in der Hochsaison kann es hier schon einmal chaotisch zugehen. Volle Busse, Busfahrer die einen an der Bushaltestelle stehen lassen und das Warten in der Hitze auf Mallorca. Das alles haben unsere Reporter vor Ort am eigenen Leib erfahren. Warum es sich dennoch lohnt den Bus zu nehmen und wie du dabei bares Geld sparen kannst, erfährst du hier!

Urlaub auf Mallorca: Karte statt Bargeld

Viele Touristen sehe ich an der Bushaltestelle der Busnummer 504 von S’Arenal nach Palma de Mallorca bereits mit Bargeld stehen. Die Einheimischen scheinen beim Einstieg in den Bus hingegen automatisch ihre Bankkarte zu zücken. Als ich selbst vorne beim Busfahrer einsteige und ihn frage, ob man besser mit Karte oder in bar zahlen solle, erfahre ich Erstaunliches!

Denn ob man hier mit Karte oder Cash zahlt, macht einen enormen Unterschied aus! Wer mit Karte zahlt, spart ganze 40 Prozent. Gleichzeitig ist der Bezahlvorgang um einiges einfacher. Kein Gesuche in der Tasche. Keine etwaigen Probleme mit dem Wechselgeld – tatsächlich nehmen die Busfahrer auf Mallorca nur Scheine bis zu 20 Euro an. Zahlt man mit der Karte, muss die einfach nur an den Sensor vorne am Einstieg gehalten werden und fertig!

Statt 3 Euro für eine einfache Fahrt in bar bezahlt, fallen mit der Karte im Vergleich nur 1,80 Euro an. Dieselbe Karte kann für bis zu fünf Personen gleichzeitig verwendet werden. Gleiches gilt für ein online erworbenes Ticket. Hierbei muss der QR-Code, den man bekommen hat, beim Ein- und Ausstieg gescannt werden.

Diesen Fehler gilt es zu vermeiden

Das System funktioniert so: Steigt man ein und bezahlt mit seiner Bankkarte, wird einem erst einmal kein Geld abgebucht. Steigt man dann an seinem Zielort aus, muss man beim Verlassen des Busses erneut am Ausgang die Karte scannen. So weiß das System, wie viel der Endbetrag für deine Fahrt kostet.

Doch Vorsicht! Checkt man sich beim Verlassen des Busses auf Mallorca nicht aus, fällt eine kleine Strafgebühr an. Diese beträgt zwar lediglich 30 Cent pro Person. Doch wenn man gerade ordentlich am Fahrpreis gespart hat, ist es umso ärgerlicher, wenn man dann eine Strafgebühr bezahlen muss.