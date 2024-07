Und am anderen Arm die Rolex: „Bares für Rares“-Händler gibt Vermögen aus

Welch unglaublicher Batzen Gold. Es funkelte ganz schön am Donnerstag (11. Juli 2024) bei „Bares für Rares“. Schuld war das Ehepaar Desi Asti und Toni Nolfo aus Hamburg. Die hatten nämlich eine goldene Panzerkette dabei, die es nicht nur gewichtstechnisch in sich hatte.

In Italien hatte das Paar das Armband erworben, nun jedoch sollte es einen neuen Besitzer finden. Doch was würde das edle Stück einbringen können? Das wusste wohl „Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel am besten.

Goldschatz bei „Bares für Rares“

Und die war von Anfang an vollends begeistert. „Es ist ordentlich schwer, ich kann es gleich vorweg sagen, es bringt 164 Gramm auf die Waage“, rechnete die ZDF-Expertin vor. Wahnsinn. Dazu kam, dass das Design extrem ansprechend war. Neben dem eigentlichen Materialwert war die Einschätzung der Expertin also nicht von schlechten Eltern. Doch würden die 8.000 bis 9.000 Euro erreichbar sein, die sich Desi Asti und Toni Nolfo wünschten?

Dieses Armband wog 164 Gramm. Foto: Screenshot ZDF

„Es kommen schon knapp 7.400 Euro allein an Goldwert zusammen. Dieses Armband in diesem Look, das muss man natürlich mögen, keine Frage, aber es ist sensationell, finde ich. Von daher liegt hier mein Schätzpreis bei mindestens 8.000. Wahrscheinlich eher an die 10.000 heran“, so Rezepa-Zabel. Wow.

++ Dortmunder machen bei „Bares für Rares“ Werbung für die Stadt: Lichter irritiert ++

Julian Schmitz-Avila ist verzückt

Und welch Glück: Es gab unter den Händler einen, der den Look des Schmuckstückes sehr zu schätzen wusste: Julian Schmitz-Avila. „Das ist tatsächlich in meinem Beuteschema“, schwärmte der Händler aus Bad Breisig. Das sah auch sein Kollege Fabian Kahl so: „An dem einen hier das Ding, an dem anderen die Rolex.“ Es wäre ein Look, wenn auch ein sehr kostspieliger.

Und so gingen die Preise rasch in die Höhe. Bis Julian Schmitz-Avila nach einigen Geboten den Schlusspunkt setzte. 9.250 Euro zahlte der überglückliche „Bares für Rares“-Händler. „Es ist eines der Schönsten. Ich suche nach einem halben Jahr ein Breites, ich habe so viele gekauft, aber keines … das ist ein Punkstück, wenn das die Lisa auch sieht“, schwärmte er auch noch nach dem Kauf. Und so herrschte nach dem Verkauf Freude auf allen Seiten. So soll es schließlich auch sein.

Behalten hat Julian das Armband jedoch nicht, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion verriet. Auch wenn er auf diese Art von Schmuck stehen, sei er Händler und habe es weiterverkauft, so der „Bares für Rares“-Star.