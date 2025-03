NRW: Dramatischer Brand in Mehrfamilienhaus ++ zwei Tote und mehrere Verletzte

In Leverkusen (NRW) ist in der Nacht auf Donnerstag (27. März) in einem Mehrfamilienhaus ein schrecklicher Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten zum Großeinsatz ins Zentrum von Opladen aus. Dort standen bereits das Dach und der dritte Stock des Hauses in Vollbrand und mehrere Bewohner befanden sich noch in dem brennenden Gebäude.

Die Einsatzkräfte konnten viele Personen retten, einige bereits mit schwereren Verletzungen. Doch für zwei Bewohner kam in der Nacht jede Hilfe zu spät.

NRW: Zwei Tote bei Hausbrand

Kurz vor Mitternacht kamen Notrufe bei der Feuerwehr Leverkusen rein über einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand zudem bereits der dritte Stock in Vollbrand. Schwarzer Rauch strömte aus den Fenstern, das Treppenhaus war komplett verraucht.

+++ Lünen (NRW): Schreckliches Unglück ++ 16-Jährige stirbt +++

Die Einsatzkräfte positionierten sofort mehrere Drehleitern, um die noch in ihren Wohnungen eingeschlossenen Personen zu retten. Eine Person hatte sich bereits auf eine Fensterbrüstung im dritten Stock gerettet und steckte dort mitten in einer Rauchwolke fest.

Zwei Menschen sind bei einem Hausbrand in Leverkusen (NRW) ums Leben gekommen. Foto: Patrick Schüller

Eine andere Person hatte sich bereits leicht verletzt selbst aus dem Haus gerettet. Fünf weitere wurden von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen befreit. Doch zwei Bewohner waren zu schlimm verletzt und konnten nicht mehr reanimiert werden. Sie starben noch vor Ort.

+++ A2 im Ruhrgebiet: Auto in Flammen – Autobahn stundenlang vollgesperrt +++

NRW: Haus ist einsturzgefährdet

Drei Bewohner kamen noch mit Verbrennungen davon. Zudem bestand bei ihnen Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation. Sie wurden an der Einsatzstelle versorgt und dann direkt ins Krankenhaus gebracht. Die unverletzten Bewohner werden nun einer Betreuungsstelle des DRK betreut, da das Dach des Hauses akut einsturzgefährdet ist. Die Statik des gesamten Gebäudes muss nun überprüft werden.

Mehr News aus der Region:

Noch bis in den Donnerstagmorgen hinein liefen die Löscharbeiten. Die Kreuzung An St. Remigus musste gesperrt werden. Neben den beiden Wachen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch der Rettungsdienst aus Mettmann am Einsatz beteiligt.