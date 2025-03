A2 im Ruhrgebiet: Auto in Flammen – Autobahn mitten im Berufsverkehr vollgesperrt

Hiobsbotschaft für zahlreiche Autofahrer, die sich derzeit im Feierabendverkehr auf der A2 befinden! Auf der Autobahn hat es am Mittwochnachmittag (26. März) gegen 15 Uhr im Ruhrgebiet einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto sollte nach der Kollision mit einem Lkw nach ersten Erkenntnissen Feuer gefangen haben.

Auf Höhe der Raststätte Rhynern soll es auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund am Nachmittag zum folgenschweren Unfall gekommen sein. Die Autobahn musste zwischen Hamm-Uentrop und Bönen voll gesperrt werden.

A2 im Ruhrgebiet: Unfall mit Folgen

Insgesamt sollen drei Personen bei dem Unfall verletzt worden sein. Wie schwer, ist derzeit noch unklar. Die Unfallaufnahme und der Einsatz der Feuerwehr dauern an, nachdem gemeldet wurde, dass aus einem Fahrzeug „weißer Rauch“ aufsteige. Nach Informationen von „wa.de“ soll ein Fahrer eines am Unfall unbeteiligten Lkw den Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht haben, bevor das Feuer auch auf umliegende Fahrzeuge übergreifen konnte.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Dortmund infolge dessen vollgesperrt werden. Der Verkehr werde aktuell zum Teil über die Anschlussstelle Hamm-Uentrop abgeleitet. Wie lange die A2 im Ruhrgebiet noch gesperrt bleiben wird, ist derzeit unklar.

Unfall verursacht Verkehrschaos

Durch den Unfall und die Vollsperrung kommt es aktuell auf der A2 bei Hamm zu einem dicken Stau. Laut dem „WDR“ staut es sich ab der Ausfahrt Beckum derzeit auf über 6 Kilometern. Wer die Autobahn im Ruhrgebiet auf dem Nachhauseweg passieren muss, braucht derzeit starke Nerven. Laut Polizei sei damit zu rechnen, dass die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch mehrere Stunden andauern werden.

Noch mehr News aus dem Ruhrgebiet:

Auch auf der A42 in Duisburg kam es am Mittwochmorgen zu einer folgenschweren Massenkarambolage. Nachdem hier am Kreuz Duisburg Nord drei Fahrzeuge kollidierten, musste die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund ebenfalls für einige Stunden gesperrt werden. Ein 49-Jähriger soll dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Mehr dazu liest du hier >>>.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.