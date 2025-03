A42 in Duisburg: Massenkarambolage! Mehrere Verletzte

Am späten Dienstagabend (25. März) soll sich nach Informationen von DER WESTEN ein schwerer Unfall auf der A42 in Duisburg ereignet haben. In Fahrtrichtung Dortmund seien vier Fahrzeuge ineinander gekracht. Dabei sollen sich sechs Menschen verletzt haben, vier von ihnen schwer. Womöglich besteht sogar Lebensgefahr.

Die A42 musste infolgedessen ab Duisburg-Beek gesperrt werden. Nun ermittelt die Polizei die Unfallursache.

A42 in Duisburg: Unfall mit vier Autos und sechs Verletzten

Gegen 21.30 Uhr soll es in Höhe Duisburg-Beek zu der Massenkarambolage gekommen sein. Dabei gab es nach ersten Informationen sechs Verletzte, von denen vier ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ob Lebensgefahr bei den Betroffenen besteht, ist zurzeit noch unklar.

Unfall mit mehreren verletzten Beteiligten auf der A42 in Duisburg. Foto: Justin Brosch

Die Autobahn musste daraufhin vollständig gesperrt werden. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Nun wird die Unfallursache ermittelt.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.