NRW: Unfall bei Dacharbeiten! 2 Arbeiter stürzen 6 Meter in die Tiefe ++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Dramatischer Arbeitsunfall in NRW!

In Gevelsberg, im Ennepe-Ruhr-Kreis von NRW, sind am Donnerstagnachmittag (28. März) bei Arbeiten an einem Hallendach Teile davon eingestürzt. Zwei Arbeiter fielen hindurch und krachten nach einem metertiefen Fall auf den Boden. Beide verletzten sich, wie schwer jedoch konnte der Einsatzleiter gegenüber DER WESTEN zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht ermessen.

+++ Osterfeuer in NRW: Tierheim warnt – dieser Fehler kostet jedes Jahr zig Leben +++

Gevelsberg (NRW): Schwerer Unfall bei Dacharbeiten an Halle

Nach DER WESTEN-Informationen sollen am Donnerstagnachmittag zwei Arbeiter bei Dacharbeiten an einer Halle in Gevelsberg verunglückt sein. So sollen die beiden durch das Dach gebrochen sein, als dies teilweise einstürzte und so möglicherweise sieben bis acht Meter tief gefallen sein.

Auch aktuell: Hund in NRW stirbt qualvoll bei Wohnungsbrand – Feuerwehr kann Halter nur noch die Leiche übergeben

Nach ersten Informationen könnten sie schwer verletzt sein oder sogar in Lebensgefahr schweben. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Nach bisher unbestätigten Aussagen könnte sich der Arbeitsunfall an der Breitenfelderstraße abgespielt haben. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Gevelsberg verriet gegenüber unserer Redaktion weitere Details.

Bei einem Arbeitsunfall in Gevelsberg (NRW) sind zwei Dacharbeiter abgestürzt. Gleich zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Foto: Alex Talash

NRW: Unübersichtlicher Arbeitsunfall

Der Einsatzleiter konnte uns gegenüber den stellenweisen Einsturz des Daches bestätigen, doch dürften die zwei Verletzten „lediglich“ sechs Meter in die Tiefe gestürzt sein. Da es zunächst noch hieß, das Dach sei komplett eingestürzt, hatte der Einsatzleiter sogleich alle drei Löschzüge der Feuerwehr Gevelsberg anrücken lassen.

Mehr News aus der Region:

Da von zwei Verletzten die Rede war, hatte er auch sogleich zwei Hubschrauber bestellt, die die Arbeiter in verschiedene Krankenhäuser brachten. Weitere Informationen konnte er jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht herausgeben. Und auch bei der Polizei war am Abend niemand mehr zu erreichen.