NRW-Freizeitpark will Rekord aufstellen – Phantasialand und Movie Park schauen nur zu

NRW ist mit dem Phantasialand in Brühl und dem Movie Park in Bottrop eine beliebte Anlaufstelle für Adrenalin-Junkies. Ob Achterbahnen, Shows oder kulinarische Köstlichkeiten – hier kommt jeder auf seine Kosten. Jetzt meldet sich ein eher kleinerer Freizeitpark zu Wort. Der Plan: ein neuer Rekord soll aufgestellt werden.

Der Panorama-Park in NRW ist ein eher kleiner und überregional unbekannterer Freizeitpark im Sauerland. Doch nun hat der neue Geschäftsführer große Pläne. Es soll hoch hinaus gehen.

NRW-Freizeitpark will neuen Rekord aufstellen

Der Panorama-Park in NRW ist eine Mischung aus Erlebnis- und Wildpark. Anders, als im Movie Park oder Phantasialand gibt es hier zwar keine Achterbahnen, aber dafür allerlei andere Attraktionen. Dazu gehören eine Sommerrodel- und eine Kettcarbahn, sowie verschiedene Hüpf- und Klettermöglichkeiten. Auch Raub- und Wildtiere, wie Wölfe, Luchse, Bisons oder Alpakas sind im Panorama-Park zu finden.

Der neue Geschäftsführer, Eric Christopher Straube, möchte den ein wenig in die Jahre gekommenen Freizeitpark nun ändern, wie das Online-Reisemagazin „Travelbook“ berichtet. Der Plan: Straube möchte den höchsten Rutschenturm Deutschlands bauen. Der aktuelle Rekordhalter befindet sich mit einem 30 Meter hohen Turm nicht in NRW, sondern im Sonnenlandpark in Sachsen.

„Turm wird zwischen 30 und 35 Meter hoch“

Um den Rutschenturm im Sonnenlandpark zu übertreffen, müsste der im Panorama-Park in NRW demnach die 30 Meter knacken. „Der Turm wird zwischen 30 und 35 Meter hoch, natürlich auch je nachdem, wo man misst, denn wir haben ja ein abfallendes Gelände“, erklärt Straube. „Die größte Rutsche wird nach aktuellem Plan über 27 Meter nach unten gehen“.

Wann genau der Rekord-Rutschenturm in NRW fertig sein soll, steht noch nicht genau fest. Geplant ist die Eröffnung jedoch im Frühjahr 2025. Straube verrät außerdem, dass noch weitere Attraktionen in Planung sind – auch eine Achterbahn ist nicht auszuschließen.