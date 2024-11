Europa-Park: Aus nach über 20 Jahren! Darauf müssen Besucher jetzt verzichten

Der Europa-Park in Rust begeistert seine Besucher mit über 100 Attraktionen und Shows in insgesamt 20 Themenbereichen. Der größte Freizeitpark Deutschlands hat schon mehrere Preise abgesahnt und bietet Spiel und Spaß für Groß und Klein.

Neben den insgesamt 14 Achterbahnen sind auch die Shows besondere Highlights im Europa-Park. Jetzt wurde jedoch eine erschütternde Nachricht verkündet, die nicht nur Achterbahn-Fans traurig stimmen wird. Eine Kult-Show trennt sich nämlich jetzt vom Park – nach über 20 Jahren!

Europa-Park: Trennung nach über 2o Jahren

Der Europa-Park begleitete jahrelang die Veranstalter von „Miss Germany“. Doch die Kür des Wettbewerbs soll im Februar 2025 vorerst das letzte Mal in den Hallen des Europa-Parks ausgetragen werden, wie der „SWR“ berichtet. Zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2027 soll der ehemalige Schönheitswettbewerb nun in eine andere Stadt ziehen. Gründe über die Trennung oder die Stadt, in die die „Miss Germany“-Veranstalter ziehen möchten, sind noch nicht bekannt.

23 Jahre wurde die „Miss Germany“-Veranstaltung insgesamt im Europa-Park ausgetragen. In den letzten Jahren stellte Max Klemmer den Wettbewerb unter seiner Leitung neu auf. Von der früheren Schönheitsshow ist inzwischen nicht mehr viel übrig geblieben – nun geht es bei dem Wettbewerb vor allem um talentierte Frauen mit Missionen, die gefördert werden sollen. So wird in der aktuellen Staffel „nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen Dax-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen“ gesucht.

Neues Konzept zum Abschied

Zum Abschied des Wettbewerbs soll es im nächsten Jahr im Europa-Park noch ein paar Premieren geben. Und zwar wählt das Publikum dieses Mal die Gewinnerin! Aus den erstmals nur neun Finalistinnen werden in zwei Runden die Top drei ausgesucht. Das geschieht aber, wie gehabt, durch eine Jury.

Die drei Finalistinnen sollen ein letztes Mal im Europa-Park in drei Kategorien ausgewählt werden. Diese Rubriken sind „Female Founder“, „Female Mover“ und „Female Leader“. Die Jury soll in jeder Rubrik eine Finalistin für die Top drei auswählen, aus denen das Publikum dann die Siegerin wählt.