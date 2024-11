Europa-Park macht es offiziell! Jetzt ist es passiert

Achterbahn fahren, die unterschiedlichen Themenbereiche erkunden oder eine wilde Fahrt mit dem „Alpenexpress“: Im Europa-Park kommen Freizeitpark-Fans voll auf ihre Kosten. Jetzt hatten die Verantwortliche eine gute Nachricht zu verkünden.

Freizeitparks gibt es viele – zum Beispiel den Movie Park in Bottrop, das Phantasialand in Brühl oder den Europa-Park in Rust. Welcher Freizeitpark der Beste ist, dazu hat wohl jeder seine eigene Meinung. Wenn es um das Absahnen von Awards geht, hat der Europa-Park aktuell aber ordentlich die Nase vorn. Der Freizeitpark konnte gleich mehrere Preise auf einmal gewinnen.

Europa-Park ist ganz vorne mit dabei

Stolz verkündete der Europa-Park Rust auf seiner Facebook-Seite: „Das Europa-Park Resort hat mehrere Preise gewonnen! Während der Parkscout Plus Awards und Parksmania Awards wurden wir bei beiden zum ‚Bester Freizeitpark in Europa‘ gewählt, während Voltron Nevera zur ‚Besten neuen Achterbahn Europas‘ gewählt wurde“, heißt es in dem Social Media-Beitrag.

Doch das war noch nicht alles: „Zudem wurde Rulantica als ‚Bester Wasserpark Europas‘ ausgezeichnet, neben anderen Auszeichnungen für unsere Attraktionen und Hotels“, schreibt der Park weiterhin. Na, das dürfte wohl zu einen echten Jubel-Sturm bei Europa-Park-Eigentümer Roland Mack geführt haben.

Besucher freuen sich mit dem Europa-Park mit

Und auch zahlreiche Besucher – allen voran aus dem Ausland – freuen sich mit den Verantwortlichen des Europa-Parks. „Ich komme aus Florida und würde den Europa-Park jedem Park in Florida vorziehen. Soweit über allem, was wir hier haben! Wir haben diesen Sommer drei Tage dort verbracht und wir werden im nächsten Jahr zu eurem 50. Geburtstag wieder da sein. Es ist ein Park wie kein anderer!“, schreibt ein begeisterter Besucher in die Kommentarspalte.

„So verdient! Wir haben euch erst vor ein paar Wochen besucht und vermissen es jetzt schon! Ich bin sicher, wir sind bald wieder da!“, meint eine andere Person.