Europapark: Besucher kurz nach Mega-Ankündigung aus dem Häuschen – doch DARAUF sollten sie nicht reinfallen

Der Europapark in Rust ist ein Erlebnis für Groß und Klein: Zwischen Schwarzwald und Vogesen ruht der meistbesuchte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum. Über fünf Millionen Besucher zählt der Park jede Saison, die sich von über 100 verschiedenen Attraktionen und Shows begeistern lassen.

+++Europapark Rust: Chef-Ansage lässt Besucher zittern – „Machen uns Sorgen“+++

In insgesamt 17 europäischen sowie drei Fantasie-Themenbereichen bietet der Europapark Spaß für jedermann. Nun hat sich der Park zur Halloween- und Winter-Saison etwas ganz besonderes einfallen lassen. Doch Besucher müssen vorsichtig sein!

Europapark spricht Warnung aus

Der Freizeitpark verlost zur Halloween- und Winter-Saison 2×2 Tickets – freier Eintritt also. Vom 04. bis 11. November können Besucher an dem Gewinnspiel teilnehmen, wie der Park in einem Beitrag auf Social-Media-Plattform Facebook mitteilt – quasi ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.

+++Europapark im Ausnahmezustand! Besucher verlassen Park sofort – „Armutszeugnis“+++

Doch Teilnehmer müssen stark aufpassen! „In den Kommentaren treiben einige Fake-Accounts ihr Unwesen“, warnt der Europapark in den Kommentaren unter dem Beitrag. „Die Gewinner werden direkt von unserem offiziellen Profil mit dem blauen Haken kontaktiert“, heißt es. So wurden schon einige Besucher von Fake-Accounts kontaktiert, dass sie das Gewinnspiel gewonnen hätten – obwohl es ja noch gar nicht vorbei ist!

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere interessante Nachrichten:

„Hab soeben eine Meldung gemacht. Wurde schon als Gewinnerin erkoren“, schreibt eine Userin unter die Warnung des Europaparks. Auch andere erzählen, dass sie Opfer von dem Schwindel wurden. Deswegen aufgepasst – die Betrüger lauern überall!