Fort Fun in NRW schenkt Besuchern Freikarten – sie sollten genau aufs Wetter schauen

Die Sommerferien in NRW haben begonnen, was jedoch für die Familien auch bedeutet, dass sie sich Gedanken über ihre Freizeitgestaltung machen müssen. Wer nicht in den Urlaub fliegt, kann auch in NRW genug Action und Unterhaltung haben. Immerhin gibt es beispielsweise genug Freizeitparks im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands.

Da muss nur noch das Wetter mitspielen. Zu heiß, aber auch zu kalt, ist schlecht – und der Worst Case ist, wenn es regnet. Doch laut Wetterprognose kann genau das die nächsten Tage (Ende Juli) immer wieder passieren. Bei den Besuchern bleibt der Spaß auf der Strecke und für die Parks das Geld. Deshalb hat sich der Fort Fun in NRW nun eine besondere Aktion einfallen lassen.

Fort Fun in NRW mit Regenversicherung

Durchforstet man die unterschiedlichen Wetter-Apps- und Modelle, dann sind die Aussichten für die Woche vom 20. bis 27. Juli eher wolkig als heiter. Für fast jeden Tag ist eine prozentuale Regenwahrscheinlichkeit bei um die 20 Grad angekündigt – und das gilt auch für den Fort Fun in Bestwig im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen. Doch das soll die Leute nicht davon abhalten, den Freizeitpark zu besuchen.

„Aber wir sind überzeugt: voraussichtlich 90 Prozent der Zeit wird’s einfach ideal für euren Parkbesuch – nicht zu heiß, nicht zu voll“, wetten die Verantwortlichen dagegen und setzten mit einer „Regenversicherung für 0 Euro noch einen obendrauf – von Sonntag bis Sonntag!“ Aber was genau bedeutet das?

„Regnet es mehr als 4 mm pro Quadratmeter (ca. 1 Stunde Starkregen), erhaltet ihr am Ausgang eine Freikarte für einen anderen Tag in der Saison 2025.“ Sollte der Besuch also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen, bekommen die Betroffenen als Trostpreis eine Freikarte für einen anderen Tag. Das Angebot ist gültig für alle regulären Tagesgäste mit gekauftem Ticket. Allerdings nicht in Verbindung mit Freikarten, Jahreskarten und Gruppenbuchungen. Das Angebot gilt nur noch bis zum 27. Juli.