Europa-Park mit Mega-Ankündigung – es passiert zum 50. Jubiläum

2025 feiert der Europapark Rust sein 50-jähriges Bestehen. Damit blickt die Fahrgeschäfte-Bauer-Familie Mack auf eine Ära des Erfolgs zurück. Schon im ersten Jahr (1975) zog der Park in Baden-Württemberg zahlreiche Gäste an – und auch heute ist dieser Bann ungebrochen.

+++ Rückblick und Zukunftsaussichten für den Europa-Park: Änderungen hören nicht auf! Das erwartet Kunden +++

Die über 18 dem Kontinent Europa gewidmeten Themenbereiche begeistern Besucher mit den verschiedensten Attraktionen und natürlich jeder Menge Achterbahn-Spaß. Davon können die gar nicht genug bekommen. Darum dürfte die Besucher die folgende Ankündigung des Europa-Parks zu Jubelstürmen verleiten.

Europa-Park baut neue Achterbahn

Roland Mack (75) hat so einige Pläne für das 50. Jubiläum des Parks. Dazu zählen ein neues Restaurant im Tipi-Dorf, ein weiteres Hotel und … Trommelwirbel… eine neue Achterbahn! Dafür dürften sich wohl die meisten Besucher interessieren.

Noch ist wenig bekannt zum Neubau. Allerdings schwirren schon einige handfeste Gerüchte durch die Achterbahn-Foren in den Sozialen Medien. Demnach soll es sich bei dem neuen Highlight um einen interaktiven Dark Ride mit Pistolen und Zielen im Stil eines Gameplay-Theaters handeln. Wir haben mal beim Park nachgehakt, was an diesen dran ist.

Europa-Park: Neue Achterbahn eröffnet 2025

„Das Drehtheater mit der Multimedia-Show ‚Reise nach Rulantica‘ inklusive des dazugehörigen Ausstellungsbereichs im Themenbereich Luxemburg ist geschlossen und die Arbeiten sind gestartet, damit wir dort 2025 mit einer Neuheit begeistern können“, bestätigt der Park auf Anfrage noch einmal, was bereits bekannt ist. Dann geht es an weitere Details.

„Im kommenden Jahr öffnet dort eine neue, interaktive Familienattraktion zum Kinofilm GRAND PRIX OF EUROPE, dem ersten Kinofilm mit Ed & Edda“, verkündet das Ausflugsziel feierlich. Noch konkreter wird es allerdings nicht: „Bitte haben Sie Verständnis, das wir derzeit noch keine weiteren Details nennen können“. Da bleibt wohl nichts anderes übrig als abzuwarten.