Europa-Park: Änderungen hören nicht auf! Das erwartet Kunden

Über 30.000 Besucher, 100 Attraktionen und ein Park – die Rede ist nicht vom fernen Disneyland, sondern vom Europa-Park in Rust. Kein Wunder, dass der Adrenalinkick für viele Besucher zum festen Ausflugsziel geworden ist.

Schließlich kommen neben Groß und Klein auch Jung und Alt auf ihre Kosten. Eines ist klar: Hier werden viele Erinnerungen geschaffen – doch nun folgen weitere Veränderungen, die für Staunen sorgen könnten. Doch was erwartet die Besucher?

Europa-Park: Neue Highlights für 2025 geplant

Bevor der Park seine heutige Popularität erlangte, begann alles mit einer Idee. Die Familie Mack, die schon Jahrzehnte zuvor Fahrgeschäfte gebaut hatte, wollte diese endlich in einem Park zeigen. Und so setzten sie ihren Traum 1975 in die Tat um – und konnten bereits im ersten Jahr zahlreiche Besucher verzeichnen.

Kein Wunder, immerhin gibt es (Stand heute) 18 Themenbereiche, wobei fast alle Achterbahnen von der Familie selbst gebaut wurden. Apropos Achterbahn: Genau eine solche will Unternehmer Roland Mack (75) im Jahr 2025 bauen. Denn im kommenden Jahr wird der Europa-Park 50 Jahre alt. Zum Saisonstart soll deshalb ein neues Fahrgeschäft im luxemburgischen Themenbereich eröffnen.

Hotel und Restaurant: Großes geplant

Doch das ist längst nicht alles, was der 75-Jährige für den Europa-Park plant. So möchte er 2025 auch ein neues Restaurant im Tipi-Dorf sowie ein neues Hotel eröffnen, wie er in einem Interview mit dem Privatsender „Hitradio OHR“ verriet. Die Bauarbeiten für das Restaurant haben übrigens längst begonnen, der erste Spatenstich für das Hotelprojekt ist für das kommende Jahr angesetzt.

Eines ist sicher: Nicht nur Startrompeter und „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (48) sorgt in Rust für jubelnde Fans, sondern auch der Europa-Park. Klar – bei all den Veränderungen wird es wohl nie langweilig.