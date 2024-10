Einer der schönsten Parks weltweit liegt in NRW – warst du schon mal dort?

Einfach mal die Seele baumeln lassen, die Natur genießen oder einen gemütlichen Spaziergang unternehmen: Der Besuch in einem Park kann so herrlich entspannend sein! Und einer der schönsten Parks weltweit liegt sogar in NRW!

Park-Liebhaber aus NRW, aufgepasst! Einer der schönsten Parks liegt in dem westlichen Bundesland. Vielleicht bist du schonmal dort gewesen. Der bekannte Reiseführer „Lonely Planet“ hat 180 der schönsten Gärten und Parks der Welt zusammengefasst, wie der „Westfälische Anzeiger“ berichtet.

+++Frau aus NRW fährt mit ihrer Tochter nach Holland – es ist ihr letzter Ausflug+++

NRW: Der Maximilianpark wird im „Happy Places“ gewürdigt

Der populärste Reiseführer der Welt hat sich entschieden. Bei „Lonely Planet“ ist der Maximilianpark in Hamm in einem Band über die schönsten Gärten und Parks weltweit vertreten.

Das ist auch noch interessant für dich: Ruhrgebiet: Irres Spektakel am Himmel – diese Fotos sorgen für helle Begeisterung

Das gute Werk heißt „Happy Places“ (übersetzt: „fröhliche Orte“). Dort wird der Landschaftspark Duisburg-Nord als „Industriegarten“ gewürdigt. Der Maximilianpark wird dabei als artverwandte Anlage und als Extra-Tipp genannt.

Der Maximilianpark in NRW hat eine Fläche von 22 Hektar

Auf Nachfrage des „Westfälischen Anzeigers“ sagte Park-Sprecherin Tanja Stute, dass es durchaus vorkomme, dass Reiseführer Verlage sich beim Park melden. Trotzdem war man von der Erwähnung im „Lonely Planet“ überrascht gewesen.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Der Maximilianpark ist ein Freizeitpark und wurde zur Landesgartenschau 1984 auf dem Gelände der stillgelegten Zeche Maximilian eingerichtet. Sein Wahrzeichen ist der Glaselefant, eine rund 40 Meter hohe begehbare Plastik. Der Park hat eine Fläche von 22 Hektar. Der Maximilianpark, auch Maxipark genannt, war lange eine verwilderte Industriebrache und ist das erste renaturierte Zechengelände in Deutschland.