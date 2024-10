Ruhrgebiet: Irres Spektakel am Himmel – diese Fotos sorgen für helle Begeisterung

Im Ruhrgebiet macht zurzeit die Nachricht die Runde, dass man mit etwas Glück und Geduld etwas ganz Besonderes am Himmel beobachten kann. So ist es bereits einigen Bewohnern gelungen, das Phänomen auf einem Bild festzuhalten. Worum geht’s?

+++ Auch aktuell: Ruhrgebiet: Mann lauert vor Wohnung – als sein Opfer rauskommt, eröffnet er das Feuer! +++

Seit einigen Tagen ist der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) über dem Ruhrgebiet zu sehen. Der besonders helle Tageslichtkomet kann noch wenige Tage am besten kurz nach Sonnenuntergang beobachtet werden.

Komet streift übers Ruhrgebiet

Peter Gärtner von der Walter-Hohmann-Sternwarte Essen (WHS) hat am Sonntag (13. Oktober) bereits eines der ersten Fotos von dem Kometen über’m Ruhrgebiet geschossen. Die Aufnahme entstand kurz nach Sonnenuntergang.

Eine der ersten Sichtungen des Kometen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) über dem Ruhrgebiet am 13.10. kurz nach Sonnenuntergang am westlichen Horizont. Foto: Peter Gaertner/WHS

+++ Auch interessant: Ruhrgebiet: Wohnung steht plötzlich in Flammen! 18 Verletzte +++

Doch auch in den Facebook-Gruppen im Ruhrgebiet machen erste Bilder des Kometen die Runde. In Gelsenkirchen und auch in Bottrop direkt über dem Tetraeder konnten Nutzer das Himmelsphänomen einfangen und erhalten nun in den Kommentaren große Anerkennung für ihre Fotos. Andere wollen nun ebenfalls ihr Glück versuchen. Dazu ein Tipp von der Sternwarte Bochum: Kurz nach Sonnenuntergang sieht man den Kometen am besten.

Ruhrgebiet: Kometen mit Experten beobachten

Die WHS lädt im Rahmen des Astronomietages am Samstag (19. Oktober) sogar zur Kometenbeobachtung. Führungen werden von 18.00 bis 23.00 Uhr an der Wallneyerstraße in Schuir angeboten. Zwischen 19.00 und 21.00 Uhr kann der Komet hier beobachtet werden.

Das Angebot ist kostenlos und unverbindlich und findet selbstverständlich nur bei freiem Himmel sowie trockenen Wetterverhältnissen statt.