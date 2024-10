Ruhrgebiet: Wohnung steht plötzlich in Flammen! 18 Verletzte

Am Montagmittag (14. Oktober) waren in Recklinghausen die Rauchsäulen bereits von Weitem zu sehen. In der Stadt im Ruhrgebiet war in einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

+++ Auch interessant: Dortmund: Massenschlägerei bei Fußball-Spiel – Situation eskaliert im Krankenhaus +++

Da sich im Gebäude noch mehrere Personen befanden, musste die Feuerwehr Recklinghausen unter Atemschutz zur Rettung ausrücken. Fast 20 Personen wurden dennoch verletzt.

Ruhrgebiet: 18 Verletzte bei Wohnungsbrand

Es geschah auf der Baumstraße im Stadtteil Grullbad. Zur Mittagszeit um kurz nach 12.00 Uhr riefen gleich mehrere Zeugen bei der Feuerwehr Recklinghausen an, um das Feuer zu melden. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte orderte der Einsatzleiter gleich Verstärkung an und erhöhte die Alarmstufe. Noch mehr Rettungskräfte aus dem Kreis rückten an.

Auch aktuell: Ruhrgebiet: Mann lauert Opfer vor Wohnung auf – dann drückt er ab!

Vor Ort fanden sie eine bereits komplett brennende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vor. Sofort ging es los an die Evakuierung der Bewohner. 18 Personen sollen dabei verletzt worden sein und eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten haben, eine Person wurde jedoch schwer verletzt. Alle mussten per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ruhrgebiet: Wohnungsbrand in Recklinghausen mit mehreren Verletzten! Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Ruhrgebiet: Brandursache noch ungeklärt

Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Während der Maßnahmen kam es zu erhöhtem Verkaufsaufkommen rund um den Brandort aufgrund des Großaufgebots an Einsatzkräften.

Mehr Neuigkeiten aus der Region haben wir hier für dich zusammengestellt:

Zur Brandursache konnte die Polizei bisher noch keine Angaben machen. Auch die Höhe des Sachschadens lässt sich bisher nicht beziffern. Die Ermittlungen zu beidem dauern derzeit noch an.