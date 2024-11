Phantasialand verrät es selbst – jetzt gibt es keinen Zweifel mehr

Achterbahn fahren, Shows erleben oder eine wilde Fahrt mit der Wasserbahn: Im Phantasialand kommen Freizeitpark-Fans voll auf ihre Kosten. Jetzt hat der Freizeitpark eine Nachricht bekanntgemacht, die vor allem die Verantwortlichen freuen dürfte.

Welcher Freizeitpark ist der Beste? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Namen wie beispielsweise Movie Park oder Europa-Park dürften da vielen in den Sinn kommen. Doch auch das Phantasialand in Brühl ist ganz vorne mit dabei – und das ist jetzt sogar offiziell! Der Freizeitpark hat gleich mehrere Preise eingeheimst.

Phantasialand räumt richtig ab

Das gab das Phantasialand stolz auf seinem Facebook-Account (rund 1,2 Millionen Follower) bekannt. „Wir freuen uns absolut, euch mitteilen zu können, dass wir wieder bei den diesjährigen Parkscout Plus Awards glänzten und als Freizeitpark mit den meisten Auszeichnungen ausgezeichnet wurden!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Zum siebten Mal in Folge – seit der Einführung der Kategorie – sind wir in der Kategorie ‚Europe’s most Immersive Themepark‘ ungeschlagen geblieben. Zusätzlich wurde Taron zum achten Mal in Folge zum ‚Europe’s Best Steel Coaster’ ernannt und Chiapas – The Water Ride hat zum achten Mal den Titel ‚Europe’s Best Water Ride‘ erhalten!“, freut sich das Phantasialand.

F.L.Y. und Hotel Charles Lindbergh ausgezeichnet

Zudem holte F.L.Y. sich zum vierten Mal den Spitzenplatz in der Kategorie „Die besten Themenfahrten Europas“, dicht gefolgt von Black Mamba, Chiapas – The Water Ride und Taron. „Nicht nur unsere Attraktionen wurden geehrt: Seit der Eröffnung im Herbst 2020 hält das Hotel Charles Lindbergh fest als ‚bestes Freizeitparkhotel Europas‘!“ Na, da hat das Phantasialand aber ordentlich abgeräumt.

